الكويت.. تعليق صورة أردوغان على أحد دور الضيافة بعد عودة المدانين بـ"اقتحام المجلس"

نشر مناصرو نواب كويتيين معارضين، عادوا إلى أرض البلاد بعد إقامتهم أكثر من 3 سنوات في تركيا بعد أن شملهم العفو الأميري، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جدار أحد دور الضيافة كتب عليها “ شكرا أبا بلال على حسن ضيافة أبنائنا“.

وعاد المدانون، وهم النواب السابقون ”جمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان“، إلى الكويت، عقب غياب دام أكثر من 3 أعوام؛ بسبب الحكم القضائي الصادر بحقهم إثر إدانتهم بقضية اقتحام مجلس الأمة التي يمر عليها اليوم عقد من الزمن.

وتداول نشطاء مقاطع توثق احتفال مناصري النواب المعارضين بنشر صورة الرئيس التركي على جدار أحد دور الضيافة بالعاصمة الكويتية.

فيديو / تعليق صورة الرئيس التركي أردوغان على أحد المنازل بعد عودة الكويتيين المدانين في قضية دخول المجلس والذين قضوا 3 سنوات في تركيا قيل عودتهم الى البلاد. pic.twitter.com/XW0eJFFFPZ — المجلس (@Almajlliss) November 15, 2021

واستكمل النواب السابقون إجراءات العفو داخل مطار الكويت عند وصولهم، ليتوجهوا بعد ذلك إلى بيوتهم، حيث كان في استقبالهم عشرات المهنئين من الأهل والأصدقاء وشخصيات سياسية ونواب سابقون وحاليون.

ووثق المتواجدون في استقبال هؤلاء النواب لحظة وصولهم واستقبالهم، وسط أجواء من البهجة والفرح لطي صفحة أشهر قضية سياسية في البلد الخليجي.

ومن المقرر أن يعود بقية المدانين الموجودين في تركيا يوم الأربعاء المقبل، وعلى رأسهم النائب السابق والمعارض مسلم البراك، بعد أن نص مرسوم العفو على إعفاء مبعدي تركيا من العقوبة وعددهم 11 شخصا.

فيديو| د.جمعان الحربش فوق الاعناق بعد وصوله الى ديوانه pic.twitter.com/KXbTOgMDc5 — خبر عاجل (@Breakingkw) November 15, 2021

وتعود أحداث ”واقعة مجلس الأمة“ إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، حيث اقتحم نشطاء ونواب المجلس عقب تظاهرة نظّمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وكانت محكمة التمييز أصدرت في 2018 أحكامها بحق النشطاء الذين شاركوا في اقتحام المجلس، والذين قارب عددهم 70 شخصا، وتفاوتت الأحكام بين السجن والبراءة والامتناع عن النطق بالحكم.

وكان معظم هؤلاء المعارضين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم عادوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأصدر الأمير الراحل عفوا خاصا عمن استجاب لهذه الشروط، ومن هؤلاء النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أصدر، الإثنين الماضي، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض المواطنين المدانين بقضايا مختلفة، بعد يوم من إقرار الحكومة الكويتية مسودة مراسيم العفو وإحالتها إلى الأمير، في خطوة لإنهاء مواجهة مع نواب المعارضة، مستمرة منذ شهور.

وسبق إصدار المراسيم تقديم الحكومة استقالتها لأمير البلاد، في تحرك يستهدف أيضا إنهاء المواجهة البرلمانية.

وأفرج يوم الأحد عن 20 متهما بقضية التستر على ”خلية العبدلي“، ممن شملهم العفو الخاص تزامنا مع دخول مراسيم العفو حيز التنفيذ، بعد أن تم نشرهم في الجريدة الرسمية ”كويت اليوم“. وضم المرسومان الأميريان 35 اسما