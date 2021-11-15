سفير مصر لدى الدوحة يقدم أوراق اعتماده لأمير قطر لمباشرة مهامه

قدّم السفير عمرو الشربينى، سفير مصر الجديد في الدوحة أوراق اعتماده اليوم الإثنين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، من أجل مباشرة مهامه رسميا.

وبحسب بيان رسمي للخارجية المصرية، نقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير قطر، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تمثل مرحلة جديدة في علاقات البلدين، ويعبر عنها رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون على أساس المصالح المتبادلة.

سمو الأمير يتسلم أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى الدولة، فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سفير السلفادور وسفير بوروندي وسفير تنزانيا، كما تسلم سموه أوراق اعتماد سفير مصر وسفير اليابان وسفير جمهورية غويانا التعاونية، وسفير أرمينيا.#قنا https://t.co/fVJu60wIle pic.twitter.com/AcYGslkwck — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 15, 2021

من جانبه، حمل الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر السفير المصري تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار أمير قطر إلى اهتمام بلاده ”بتفعيل التعاون مع مصر فى كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين“، كما أعرب عن أمانيه للسفير الجديد بالنجاح فى أداء مهامه.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي وبعد غياب قرابة 4 سنوات، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السفير القطري الجديد لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل شافي وتسلم أوراق اعتماده لبدء مهام عمله.

وبدأت العلاقات المصرية القطرية في العودة إلى طبيعتها خلال الفترة الماضية، حيث تبادل الرئيس السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الدعوات لزيارة كل منهما لبلد الآخر.

وتأتي تلك الخطوات في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام.

وشهدت العلاقات العربية القطرية خلال الفترة الماضية، خاصة الخليجية تطورات هامة وانفتاحا في عدة مسارات.

وكان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، قد استقبل في أكتوبر الماضي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وقتها، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وكانت قمة العلا التي عقدت في السعودية مطلع السنة الجارية قد أذنت بانطلاق مسيرة المصالحة بين دول خليجية ومصر من جهة وبين قطر، من جهة أخرى.