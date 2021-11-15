الحزب الحاكم في تركيا: الحوار والاتصالات والمفاوضات لتسوية مختلف القضايا مع الإمارات ستتواصل بقوة

وصف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جيليك التقارب بين بلاده والإمارات بـ“الجيد“، وذلك في أول تعليق رسمي يصدر من أنقرة حول الزيارة المرتقبة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا.

وعندما سُئل المسؤول التركي عن الزيارة المزمعة لم يحدد عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان موعدا، لكنه قال إن المحادثات بين أنقرة وأبوظبي بخصوص تطبيع العلاقات ستستمر وإن التقدم الذي تحقق حتى الآن إيجابي.

وقال جيليك للصحفيين ”هذا التقارب بين الإمارات وتركيا، هذا التعاون المكثف لحل المشاكل جيد“، مضيفا أن أنقرة لديها ”خطة عمل مكثفة ونهج صادق“ لحل خلافات المنطقة.

وتابع: ”الحوار والاتصالات والمفاوضات لتسوية مختلف القضايا مع الإمارات ستتواصل بقوة“.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين تركيين قولهما إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال أحد المسؤولين التركيين للوكالة إن أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

وقال المسؤول الثاني للوكالة إن الزيارة ”تطور مهم لتحسين العلاقات الإقليمية وتخفيف التوتر“ لكنه أضاف أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد.

وتأتي الزيارة المرتقبة، بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، بحث الجانبان خلال اللقاء ”سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

وقالت الوكالة إن طحنون بن زايد ”نقل للرئيس التركي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما حمّله أردوغان تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية“.