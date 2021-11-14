محمد بن زايد يزور تركيا لأول مرة منذ قرابة 10 سنوات

أفادت وسائل إعلام تركية الأحد، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سيصل تركيا صباح الإثنين في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت آخر زيارة لبن زايد إلى تركيا في فبراير 2012.

ونقلت صحيفة ”اندبندنت تركية“ عن مصادر مطلعة، أن ولي عهد أبو ظبي، سيناقش مع الرئيس التركي عدة قضايا مهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن من أهم البنود التي ستتم مناقشتها بما يتصل بالجانب الاقتصادي، فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر من إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن تركيا وقعت اتفاقين منفصلين مع كل من الإمارات وباكستان بشأن طريق شحن جديد لنقل البضائع، يختصر المدة الزمنية اللازمة للشحن عبر قناة السويس.

وتأتي الزيارة المرتقبة، بحسب الصحيفة التركية، بعد اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، في أغسطس/آب الماضي، وبعد المكالمة بأسبوعين استقبل أردوغان، في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اللقاء، أن الإمارات طرف محوري في المنطقة، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى إجراء نقاشات مهمة حول الاستثمارات الإماراتية في تركيا، مبينا أن لدى الإماراتيين خططا استثمارية جادة للغاية، مبديا أمله أن تطلق الإمارات استثمارات جادة في تركيا.

وبشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، قال أردوغان، ”إن هناك تقلبا بالعلاقات بين الدول، وحصل ذلك بالفعل، قبل بضعة أشهر عقدت الاستخبارات التركية اجتماعات مع أبو ظبي، وهذه الاجتماعات أوصلت علاقاتنا إلى مرحلة معينة، في الفترة المقبلة قد نعقد لقاءات مع الشيخ محمد بن زايد، وبعد اجتماع اليوم نأمل أن نلتقي، لأننا نهتم بالاطراف المحورية في المنطقة لتتحدث معا وتحل مشاكلها هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة إلي“.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ بحث الجانبان خلال اللقاء “ سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

وقالت الوكالة إن طحنون بن زايد، ”نقل للرئيس التركي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمّله أردوغان تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية“.

من جانبه، وصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات هذا اللقاء بأنه ”اجتماع تاريخي وإيجابي“.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“، ”اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع“.