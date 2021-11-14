روسيا تعرض طائرة حربية جديدة في معرض دبي للطيران (صور وفيديو)

عرضت روسيا نموذجًا أوليًا لطائرتها الحربية الجديدة من الجيل الخامس في معرض دبي للطيران، الأحد، في الوقت الذي تحرز فيه صفقة الإمارات لشراء مقاتلات أمريكية من طراز ”إف-35“ تقدمًا بطيئًا.

وهذه هي المرة الأولى، التي تُعرض فيها الطائرة خارج روسيا وهي من طراز ”سوخوي سو-75 تشيك ميت“ (كش ملك)، التي كُشف عنها النقاب في شهر يوليو/تموز الماضي.

وفي تسجيل مصور لمحاكاة بالكمبيوتر مصحوبًا باللغة الإنجليزية، تظهر الطائرة الحربية التكتيكية الخفيفة والقادرة على حمل 5 صواريخ ”جو-جو“ في وقت واحد، وتدمير أهداف متعددة دفعة واحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تفحص الطائرة خلال الكشف عنها، في شهر يوليو/تموز الماضي، وخلال العرض الروسي للطائرة تم سرد مميزاتها ووصفها بأنها طائرة مقاتلة فعالة من حيث الكلفة، ويمكنها الطيران بسرعة 1.8 ماخ (نسبة سرعة جسم ما إلى سرعة الصوت) ومدى يتراوح بين 2800 و2900 كيلومتر.

ومن المقرر أن تقوم الطائرة برحلتها التجريبية الأولى، في عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2026، ولم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلبات لشرائها،‭‭ ‬‬وكانت المقاتلة ”إف-35″، التي تنتجها شركة ”لوكهيد مارتن“ قد دخلت الخدمة، في العام 2015ن لدى مشاة البحرية الأمريكية.

ويشك دبلوماسيون غربيون في أن دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة قد تشتري عتادًا متطورًا مثل الطائرة الحربية الروسية الجديدة على الرغم من زيادة مبيعات الأسلحة الروسية للخليج في السنوات القليلة الماضية.

وفي أبريل الماضي، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمضي قدمًا في بيع الأسلحة للإمارات، ويرافق ذلك ”مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين“ بخصوص صفقة، تقدر قيمتها 23 مليار دولار، وتتضمن أنواعًا من الأسلحة بينها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة.

وأكد المتحدث أن مواعيد التسليم المتوقعة للمبيعات، في حال تنفيذها، ستكون خلال عام 2025 أو بعد ذلك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أن الحكومة تتوقع ”حوارا قويا ومستداما مع الإمارات“ لضمان شراكة أمنية أقوى.

Rus Sukhoi SU-75 Checkmate savaş uçağı, Körfez ülkelerine pazarlanmak için #DubaiAirshow2021'de sergileniyor. pic.twitter.com/1hYNktN82I — EHA MEDYA (@eha_medya) November 14, 2021

وفي عام 2017، وقعت الإمارات صفة أولية لشراء طائرات حربية ”سوخوي سو-35″، وتعمل بشكل مشترك مع روسيا بشأن مقاتلة من الجيل التالي، لكنهما لم تحرزًا تقدما بعد حتى الآن على ما يبدو.