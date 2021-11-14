سامح شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، موقف مصر ”الثابت“ من دعم أمن واستقرار دول الخليج.

وجاء ذلك خلال لقاء ”شكري“ مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى ”صير بني ياس“ السنوي، الذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في إمارة دبي، ويُوفر منصة لتبادل الحوار ووجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إن الوزيرين ”تناولا المستجدات على الساحة العربية، لا سيما تطورات الأوضاع في: ليبيا، وسوريا، واليمن، والسودان“.

وأضاف البيان: ”كما بحثا سبل تعزيز ركائز الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتنامية التي يشهدها المحيطان الإقليمي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين“.

وبحسب البيان أعرب وزير خارجية الإمارات خلال اللقاء عن ”اعتزازه بعمق وإستراتيجية العلاقات القائمة مع مصر، ودعم بلاده لما تشهده مصر من طفرة تنموية، اجتماعية، واقتصادية، ولكل ما يحفظ الأمن القومي للبلدين الشقيقين“.

من جانبه، جدد سامح شكري ”التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة، والترابط الوثيق بين الأمن القومي المصري، وأمن الخليج العربي“.

كما أكد ”عمق العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين“.

ودعا شكري إلى ”مواصلة العمل لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما على صعيد جذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية للسوق المصري، خاصة في ضوء مؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري، وما توفره مصر من بيئة تفضيلية للاستثمار، فضلًا عما يتم تنفيذه حاليًا من مشاريع قومية ضخمة في مختلف المناحي“، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.