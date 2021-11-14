أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، اليوم الأحد، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة.

وقالت ”كونا“ إن مرسومًا أميريا، طالب الحكومة المستقيلة، بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم أعضاء الحكومة الكويتية، في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، استقالاتهم لرئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، وذلك على إثر اعتراض نواب بالبرلمان على تشكيلة الحكومة، التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية، سوى حوالي شهر.

وهذه الحكومة هي الثانية المرافقة لمجلس الأمة الحالي المنتخب نهاية عام 2020، والثالثة للشيخ صباح الذي واجه خلال رئاسته لهذه الحكومات عدة استجوابات وصلت لطلب ”عدم التعاون“.

أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة https://t.co/TgZy9BPjD8#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 14, 2021

وكانت الحكومة المستقيلة التي أدت اليمين الدستورية نهاية آذار/ مارس الماضي، منخرطة في مواجهة مع نواب من المعارضة الذين أصروا على استجواب الشيخ صباح الخالد في مجلس النواب المنتخب.

ومنذ انتخاب مجلس الأمة الحالي الذي شهد تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة لاسيما القبلية والإسلامية، خيمت حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين، ما تسبب بصدام مبكر بينهما دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.

واستمرت حالة التوتر بعد تشكيل الحكومة الثانية، حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسياً وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.

ومع استمرار هذا التوتر، دعا أمير البلاد السلطتين إلى حوار وطني عُقد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.

وأسفر هذا الحوار عن استقالة الحكومة في تحرك يستهدف إنهاء المواجهة مع نواب المعارضة، إضافة إلى إصدار عفو أميري خاص عن عدد من المدانين بقضايا شهيرة في البلاد، وهم مدانو قضية ”دخول مجلس الأمة“ و“خلية العبدلي“ والمتسترين على هذه الخلية.

وتعتبر قضية العفو من أبرز القضايا المثارة في البلاد منذ أعوام، وكانت أحد أسباب تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوتر العلاقة بين بعض النواب بسبب شمولية العفو.

وأفرجت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن 20 متهما بقضية التستر على ”خلية العبدلي“، والذين شملهم العفو الأميري الخاص، الذي صدر أخيرا.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة الكويتية والبرلمان، إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان، ما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها الدولة الخليجية، التي تضرر اقتصادها العام الفائت بفعل جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط.