الكويت تفرج عن 20 متهما في قضية "خلية العبدلي" شملهم "عفو أميري"

أفرجت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن 20 متهما بقضية التستر على ”خلية العبدلي“، والذين شملهم العفو الخاص الصادر أخيرا عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر الحوار الوطني بين الحكومة ومجلس الأمة.

وتأتي عملية الإفراج، تزامنا مع دخول مرسومي العفو الخاص حيز التنفيذ، عقب أن تم نشرهما في الجريدة الرسمية ”كويت اليوم“، ويقضيان بالعفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وضم المرسومان 35 اسما.

وجاء المرسوم الأول رقم ”202 لسنة 2021″، بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وهم 11 شخصا، فيما جاء المرسوم الثاني رقم ”203 لسنة 2021“ بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص، وهم 24 شخصا.

وقالت صحيفة ”القبس“ الكويتية، ”إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة التنفيذ الجنائي أفرجت عن 20 متهما من المشمولين بالعفو الأميري، وهم من المحكومين في قضية التستر على خلية العبدلي“.

وكانت صحيفة ”الراي“ الكويتية، ذكرت قبل أيام، أسماء المشمولين بالعفو الأميري، وذكرت أنه يشمل 3 مجموعات بينهم إعفاء 11 مواطنا من العقوبة، وهم مبعدو تركيا المدانون بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية ”دخول مجلس الأمة“، إضافة إلى تخفيض مدة العقوبة عن مداني ”خلية العبدلي“ والمتسترين عليهم.

وقضت محكمة الجنايات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحبس المتهمين ”بالتستر“ على مداني الخلية، غيابيا، لأنهم تخلفوا عن حضور الجلسة.

ومن المقرر أن يبدأ المحكومون الموجودون في تركيا بالعودة إلى الكويت، غدا الاثنين، وعلى رأسهم النائب السابق، مسلم البراك.

وتعتبر قضية العفو من أبرز القضايا المثارة في البلاد منذ أعوام، وكانت أحد أسباب تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوتر العلاقة بين بعض النواب بسبب شمولية العفو.

وقبل أسابيع، أصدر نوابٌ بيانا موجّها إلى أمير البلاد، لالتماس العفو منه عن الكويتيين المدانين بسبب رأي أو موقف سياسي، للبدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية، كإحدى نتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمّت الدعوة للحوار من قبل أمير البلاد لجمع ممثلين عن السلطتين، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.

وتعود فصول قضية ”خلية العبدلي“، المتهم فيها 26 شخصا، إلى آب/ أغسطس 2015، حين أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال من وصفتهم بأنهم ”أعضاء في خلية إرهابية“، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة العبدلي، شمال العاصمة الكويت.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ”التخابر مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت“.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أفادت في الـ19 من تموز/ يوليو 2017، باختفاء 16 مدانا في قضية ”خلية العبدلي“، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية لإلقاء القبض عليهم.

وتوترت العلاقات بين الكويت وإيران بعد تداول أنباء عن فرار المتهمين في القضية إلى إيران.