انتقادات لاذعة تطال حمد بن جاسم بعد حديثه عن السودان‎‎

تعرض وزير خارجية قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الجمعة، لانتقادات لاذعة بعد حديثه عن تطورات الأوضاع في السودان، وجه فيه اتهامات لدولة عربية لم يسمها، دون أن يقدم أي أدلة تدعم كلامه.

ومنذ أن ترك آخر منصب رسمي له في قطر، عام 2013، عندما تسلم الشيخ تميم بن حمد بن خليفة سدة الحكم من أبيه في ذلك العام أيضاً، اعتاد بن جاسم اتهام حكومات ودول في المنطقة بالتآمر على جيرانها، بينما تواجه الدوحة اتهامات مماثلة.

وكتب بن جاسم عبر حسابه في تويتر، مساء الجمعة، ”إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية“.

وأضاف الرجل البارز في قطر، ”..على أن هدفي هنا ليس نقل الأخبار، بل أريد أن أؤكد أننا نحتاج لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير“.

وتسببت تلك الاتهامات بجدل واسع فور نشرها عبر تويتر، ليبدأ سيل الانتقادات ضد حديث بن جاسم، عبر مدونين كثر من عدة دول خليجية وعربية، قبل أن ينضم مدونون بارزون، بعضهم يشغل مناصب رسمية رفيعة.

وقال مدون يدير حساب ”بن ثالث“ المعروف في تويتر، منتقداً كلام الشيخ حمد ”التاريخ سيذكر حمد بن جاسم بأنه افشل شخصية سياسية مرت في تاريخ الخليج .. انتهى به المطاف منبوذاً واكبر انتصاراته (كما يعتقد) ان يلمز اسياده في تويتر .. مبروك بوجبر .. لكه وارقد الحين“.

التاريخ سيذكر حمد بن جاسم بأنه افشل شخصية سياسية مرت في تاريخ الخليج .. انتهى به المطاف منبوذاً واكبر انتصاراته "كما يعتقد" ان يلمز اسياده في تويتر .. مبروك بوجبر .. لكه وارقد الحين 🍻 https://t.co/TR3HOchb80 pic.twitter.com/35w8QudRAw — بن ثالث (@iBinThaleth) November 12, 2021

وتداول مدونون من عدة دول خليجية تغريدة للدبلوماسي الإماراتي، أنور قرقاش، والذي يشغل حالياً منصب مستشار دبلوماسي لرئيس الدولة، نشرها بعد وقت قصير من تغريدة بن جاسم.

وقال قرقاش في تغريدته ”أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع“.

أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 12, 2021

ومن بين الردود الغاضبة من مدونين مصريين، ضد اتهامات بن جبر، قال ابراهيم الشتيوي ”أنتم ابعدوا عن السودان وخليكم في حالكم وسوف تصبح السودان أمنه ومستقرة، بالمصري ملكش دعوة، أينما وجدتوا يا #قطر وجدت الفوضى“.

انتم ابعدوا عن السودان وخليكم في حالكم وسوف تصبح السودان أمنه ومستقرة بالمصري ملكش دعوة

أينما وجدتوا يا #قطر وجدت الفوضى — ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) November 12, 2021

واختار كثير من المدونين، الإشارة لدور الدوحة في كثير من الملفات والقضايا المثيرة للجدل في المنطقة، وبينها اتهامات بالتنسيق والتعاون مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للتآمر على دول الخليج، قبل التآمر على القذافي ذاته في العام 2011 الذي شهد سقوطه.

كما استشهد مدونون بمقاطع فيديو وصور يظهر فيها بن جاسم ومسؤولون قطريون سابقون برفقة مسؤولين إسرائيليين، في إشارة لإقدام قطر على بدء علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب في تسعينيات القرن الماضي كأول بلد خليجي يقدم على تلك الخطوة.

وشهدت آخر تطورات الوضع في السودان، إصدار قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حل المجلس الأول ضمن جملة قرارات أثارت جدلا واسعا وفجرت احتجاجات بالسودان.

ويعاني السودان من حالة عدم استقرار منذ الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.