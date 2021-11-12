قرقاش ملمحًا لحمد بن جاسم: سيرته خليط من التناقضات

ردَّ الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بطريقة غير مباشرة على تغريدة لرئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، حمّل فيها الأخير ”دولة عربية“ لم يسمها، مسؤولية ما يجري في السودان، وأنه نتيجة للتنسيق والتعاون بين تلك الدولة وإسرائيل.

واعتبر قرقاش في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، في تلميح إلى حمد بن جاسم، أن سيرة ذلك الرجل العملية ”خليط غريب من التناقضات“، وأنه أصبح صوتًا من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات“.

ودون المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: ”أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه، وأصبح صوتًا من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، وسيرته العملية خليط غريب من التناقضات“.

وذكر قرقاش أنه ”ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع“.

أشفقت على وضعه عند قراءة تغريدته، فهو ليس أكثر من باحث عن دور بعد أن فقد موقعه وأصبح صوتاً من الماضي ارتبط بالفتن والمؤامرات، سيرته العملية خليط غريب من التناقضات، ورغم كل الجاه والمال إلا أن الحكمة غائبة عنه، ويبقى حديثه مجرد صدى صوت بالكاد يُسمع. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 12, 2021

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم اعتبر عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن أحداث السودان هي نتيجة للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل و“دولة عربية“.

وقال حمد بن جاسم في تغريدته: ”إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيَّرت سياستها، وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية“.

إن ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين إسرائيل ودولة عربية للأسف، مع العلم أن تلك الدولة كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) November 12, 2021

وكان حمد بن جاسم، أكد، في مايو / أيار الماضي، أن بلاده كانت أول من أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لافتًا إلى أنه لا يرى مشكلة في إقامة علاقات مع إسرائيل طالما أن ذلك سيكون خدمة للقضايا العربية.

وقال حمد بن جاسم: ”نحن أول من بدأ بالعلاقات مع إسرائيل، وما زلت مؤيدًا للسلام مع إسرائيل“.

وأشار إلى أن ”قطر قدمت الكثير من خلال التطبيع مع إسرائيل، حيث حاولت دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات“، وفق ما صرح لقناة ”روسيا اليوم“.