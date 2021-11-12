جورج قرداحي: لا أتحدى رئيس الحكومة اللبنانية ولا السعودية

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الجمعة، إنه لا يتحدى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ولا السعودية، بعد أن أثارت تصريحات كان أدلى بها خلافا دبلوماسيا مع دول الخليج، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وزير الإعلام اللبناني #جورج_قرداحي: "لم نطرح موضوع استقالتي.. لست في وارد أن أتحدى أحدا.. ما حصل عاصفة غير متوقعة.. #السعودية صدرها أوسع.. ودول الخليج أحبابنا"#إرم_نيوز #لبنان pic.twitter.com/ELhVwnfQQy — إرم نيوز (@EremNews) November 12, 2021

وذكر قرداحي، في تصريحات بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الاجتماع لم يتطرق لموضوع الاستقالة.

وفي 4 نوفمبر الفائت، جدد وزير الإعلام اللبناني رفضه تقديم استقالته، مؤكدًا أن موقفه ”لم يتغير“، وفق ما نقلته قناة الميادين آنذاك.

وجاءت تصريحات قرداحي، بعد أن دعاه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في وقت سابق، مرة أخرى إلى ”تغليب المصلحة الوطنية“، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة.

وقال ميقاتي في خطاب عام حينذاك: ”أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره، وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه“.

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قال فيها إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها“، أزمة متصاعدة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، من الوزير قرداحي ”تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرار المناسب، لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية“، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.

لكن جورج قرداحي، أكد لاحقا أن ”استقالته من الحكومة غير واردة“.

وطالب نواب وسياسيون لبنانيون، رئيس الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو استقالة الحكومة.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، تضامنا مع السعودية.

واستدعت الحكومة اليمنية سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان، ”إن حكومة الجمهورية اليمنية، إذ تشير إلى رسالة الاحتجاج التي سلمها سفير الجمهورية اليمنية في بيروت، إلى الخارجية اللبنانية، يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، بشأن التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة، في مواجهة ميليشيا انقلابية، أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، فإنها تعلن استدعاء سفيرها في بيروت للتشاور“.