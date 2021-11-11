وزير الخارجية الإماراتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“.

وقالت الوكالة، إنه ”جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي إلى ”تطلع دولة الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي“، وفقا للوكالة.