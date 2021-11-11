تدريبات عسكرية بمشاركة الإمارات والبحرين وإسرائيل وأمريكا في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والبحرية الأمريكية بدأت تدريبات على عمليات أمنية متعددة الأطراف في البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

وهذه أول تدريبات بحرية يتم الإعلان عنها بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدولتين الخليجيتين اللتين وقعتا اتفاقا لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي.

ويشمل التمرين، الذي يستمر خمسة أيام، تدريبا في البحر على متن سفينة النقل البرمائية USS Portland (LPD 27).

وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي نائب الأدميرال براد كوبري: ”من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية“، مضيفا: ”التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين“.

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المياه، وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، وثلاثة ممرات تجارية هامة، هي: مضيق هرمز، قناة السويس، ومضيق باب المندب.

ومطلع الشهر الجاري، بدأت الوحدة الخاصة من مشاة البحرية الأمريكية ”Task Force 51″، إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع إسرائيل، فيما قال الإعلام العبري إنها تأتي ”استعدادا لمواجهة محتملة مع إيران“.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إن ”التدريبات العسكرية للوحدة الأمريكية الخاصة تأتي قبل نشرها في الخليج العربي“.

وأضافت أن ”هذه القوة تدخل لسيناريوهات معقدة وتتدرب حاليا إلى جانب وحدات كوماندوز إسرائيلية“.

وأشارت القناة إلى أنه ”يفترض أن توفر هذه التدريبات العسكرية حلا للوضع الذي سيحاول فيه الإيرانيون الاستيلاء على قنصلية أمريكية أو سفينة تبحر في المنطقة“.