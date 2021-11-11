صحيفة: الكويت توقف منح تأشيرات دخول للسودانيين

ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن إدارات شؤون الإقامة تلقت أمرا شفهيا، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالأشخاص من الجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر.

وذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة، أن ”الاضطرابات الداخلية في السودان، تقف وراء هذا الإجراء“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ”هذه الإجراءات متعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بالزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية، وكذلك تأشيرات العمل“.

وأوضحت المصادر أن ”هذا الإجراء تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائلاتها، بهدف الإقامة، ما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية الكويتية من أجل حفظ الأمن الداخلي“.

وأكدت المصادر أن من ”لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم“.

ويرتفع بذلك عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت _إلا بموافقات أمنية_ إلى 8 جنسيات، وهي: اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية.

ومنذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون ”انقلابا عسكريا“، من جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

وقبل إجراءات الجيش الأخيرة، كان السودان يعيش، منذ الـ21 من آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلت، أمس الأربعاء، عن ”مصادر أمنية مطلعة“، قولها إن ”وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر“.

ويأتي القرار الكويتي بعد أقل من أسبوعين على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول خليجية، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جوروج قرداحي، بشأن حرب اليمن.