الكويت.. توجيه تهمة تمويل الإرهاب لموقوفي قضية "حزب الله"

وجهت النيابة العامة في الكويت تهمة ”تمويل الإرهاب“ إلى جميع المتهمين الذين تم ضبطهم مؤخراً، والتحقيق معهم بقضية تقديم الدعم المالي لجماعة ”حزب الله“ اللبناني.

وأكدت مصادر ”مطلعة“ لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”أن النيابة وجهت تهمة تمويل الإرهاب رسمياً إلى هؤلاء المتهمين، وقررت استمرار حجزهم“، منوهةً إلى أن التحريات والبحث في المحادثات الهاتفية قد ترفع عدد المتهمين في القضية إلى 20 شخصا.

وأوضحت المصادر ”أن هناك 4 متهمين جدد سيتم تحديد علاقتهم بالقضية في حال سيدخلون دائرة الاتهام رسمياً، أم أنهم سيخضعون لأسئلة فقط“.

وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ تتبع الأموال ومعرفة الداعمين لهذه الأعمال المشبوهة، لمعرفة تفاصيل هذه القضية، وهل هناك معرفة مسبقة للمتبرعين بأن أموالهم ذهبت إلى دعم ”حزب الله“ اللبناني.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت، أمس الثلاثاء، القبض على 8 مواطنين جدد متهمين بقضية تمويل ”حزب الله“ اللبناني، ليرتفع عدد المقبوض عليهم في هذه القضية إلى 16 مواطنا، ألقي القبض عليهم تباعا على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى جماعة ”حزب الله“.

وتم ضبط المتهمين الـ 8 أمس الثلاثاء، بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية قبل أيام في مبنى تابع للجنة خيرية.

وباشرت النيابة العامة منذ يومين التحقيق مع المتهمين في القضية عقب إحالتهم إليها من قبل جهاز أمن الدولة، الذي ضبط المتهمين وبينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق.

وبحسب ”القبس“، فقد ”أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا بأنهم لا يدعمون حزب الله“، مؤكدين ”أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها“.

وكشفت صحيفة ”الراي“ المحلية في تقرير سابق أن التحقيقات الجارية بشأن هذه المجموعة ”تتعلق بـ 3 قضايا منفصلة، مرتبطة بتهم تمويل الإرهاب“، حيث باشرت النيابة التحقيق في القضية الأولى، فيما لا تزال القضيتان الأخريان لدى جهاز أمن الدولة.

وزجت المصادر باسم نائب حالي في القضية، حيث أفادت ”بأنه شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق، ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين“.

ويأتي اعتقال المجموعة المتهمة في ظل أزمة متصاعدة بين دول خليجية ولبنان، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

وإثر هذه الأزمة، أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر.