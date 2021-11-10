العاهل الأردني ووزير الخارجية الإماراتي يبحثان تطورات المنطقة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه ”جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات“

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد بحسب ”وام“، على عمق العلاقات بين الدولتين.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن اللقاء الذي جمع بين الملك عبدالله الثاني، والشيخ عبدالله بن زايد تناول ”آخر التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها“.

وأفادت الوكالة، بأن الجانبين أكدا على ”مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية“.

وتأتي زيارة الوزير الإماراتي إلى الأردن غداة، لقائه في دمشق أمس الثلاثاء الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه جرى خلال اللقاء، الذي عقد بحضور الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، ومنصور فضل الله عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، ومن الجانب الإماراتي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعلي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ”بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا، وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين“.

من ناحيتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الرئيس الأسد بحث مع الشيخ عبد الله بن زايد سبل ”تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، خاصة، في القطاعات الحيوية؛ من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات“.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الأسد ”أكّد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سوريا والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات“، مشددا على أن ”الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري“.