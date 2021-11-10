الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

أوقفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك علي خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان.

وأكدت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“ المحلية، أنّ ”من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد“.

ونوهت المصادر، إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها، سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول ”تأشيرة العمل“.

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية، قال فيها، إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، تدافع عن نفسها“، أزمة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.

وطالب نواب وسياسيون لبنانيون، رئيس الحكومة اللبنانية، باتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو استقالة الحكومة، لتفادي أزمة متصاعدة مع دول الخليج.

وكانت السعودية، والبحرين، والكويت، قد طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، تضامنًا مع السعودية.

واستدعت الحكومة اليمنية، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وعبّرت الخارجية اليمنية في بيان عن رفضها ”التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة، في مواجهة ميليشيا انقلابية، أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني“.

وأكد البيان، أن ”اليمن حكومة وشعبا ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عمومًا، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته“.