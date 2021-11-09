الكويت.. القبض على متهمين جدد في قضية تمويل حزب الله

ألقت الجهات الأمنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، القبض على 8 مواطنين جدد متهمين بقضية تمويل ”حزب الله“ اللبناني، ليرتفع عدد المقبوض عليهم بهذه القضية حتى الآن إلى 16 مواطنا، ألقي القبض عليهم تباعا على خلفية ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا إلى جماعة ”حزب الله“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“ قولها إن ”ضبط المتهمين الجدد تم عقب إصدار أوامر، بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في بداية القضية في مبنى تابع للجنة خيرية“.

وأوضحت المصادر ”أنه سيتم بحث (ملابسات) هذه الأموال ومصادرها ومن الذي قام بالتبرع، وهل هناك تعمد في دعم حزب الله من عدمه“.

وأكدت ”أن هناك فريقا قانونيا قضائيا يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات“.

وكانت النيابة العامة قد باشرت، أمس الإثنين، التحقيق مع المتهمين الـ 8 الذين تم ضبطهم في البداية، عقب إحالتهم إليها من قبل جهاز أمن الدولة، وقررت حجزهم.

وبحسب ”القبس“ فقد ”أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، وأفادوا بأنهم لا يدعمون حزب الله“، مؤكدين ”أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها“.

وكانت صحيفة ”السياسة“ الكويتية قد ذكرت في تقرير إخباري، مساء السبت، أنه تم إلقاء القبض على خلية لـ ”حزب الله“ اللبناني، اثنان منهم أقرباء لنواب سابقين، وتم إخضاعهم للتحقيق بتهمة ”تجنيد الشباب للعمل مع حزب الله في سوريا واليمن“.

ونقلت الصحيفة المحلية عن مصادر ”أمنية“ قولها إن عملية القبض ”تمت عقب تلقي وزارة الداخلية تقريرا أمنيا من دولة شقيقة بشأن المجموعة المتعاونة مع حزب الله، والمكونة من 4 أشخاص“.

وذكرت المصادر أن ”أحد أعضاء الخلية ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، وثالث قيل إنه من كبار رجال العمل الخيري، ورابع ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، والتي وصفت بأنها أطول عملية اختطاف طائرة في العالم“.

وكشفت صحيفة ”الراي“ المحلية نقلا عن مصادرها أن التحقيقات الجارية بشأن هذه المجموعة ”تتعلق بـ 3 قضايا منفصلة، مرتبطة بتهم تمويل الإرهاب“، حيث باشرت النيابة التحقيق في القضية الأولى، فيما لا تزال القضيتان الأخريان لدى جهاز أمن الدولة.

وزجت المصادر باسم نائب حالي في القضية، حيث أفادت ”بأنه شريك في مكتب تحويلات مالية خاضع للتحقيق، ويحاول التدخل لإبعاد الشبهات عن أحد المتهمين“.

ويأتي اعتقال المجموعة المتهمة في ظل أزمة متصاعدة بين دول خليجية ولبنان، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.