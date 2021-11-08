أمير قطر يتسلم رسالة من ولي العهد السعودي بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين

تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ”واس“، استقبل الشيخ تميم، بالديوان الأميري في الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان السفير السعودي لدى قطر.

وسلّم الأمير منصور، رسالة موجهة من ولي العهد السعودي إلى أمير قطر، ”تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين“.

ونقل السفير السعودي، تحيات وتقدير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، إلى أمير قطر، بحسب ”واس“.

وفي نهاية اللقاء، حمّل أمير قطر لسفير السعودية تحياته وتقديره للملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحضر اللقاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري القطري.

وكالة الأنبار القطرية الرسمية ”قنا“، أفادت من جانبها بأن الشيخ تميم تسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ”تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، تسلم أمير قطر، أوراق اعتماد الأمير منصور سفيرا للسعودية في الدوحة.

وقالت ”واس“، في ذلك الوقت، إن ”أمير دولة قطر رحب بالسفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته لتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما حمله تحياته وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد“.

وفي الشهر ذاته، قالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية استقبل سفير السعودية الجديد لدى الدوحة، وهو أول سفير تعيده الدول العربية التي اتفقت على إنهاء الخلاف مع قطر، في وقت سابق هذا العام، خلال ”قمة العلا“ في السعودية.