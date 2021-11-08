انطلاق فعاليات التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك "قلعة مسندم2021"

انطلقت، اليوم الاثنين، في محافظة مسندم، مجريات التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك ”قلعة مسندم 2021″، ممثلًا في قوة أمن مسندم بالجيش السلطاني العماني مع وحدات من قوات الحرس الملكي الاسكتلندي بالمملكة المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، يتضمن التمرين عددًا من الفعاليات والتمارين العسكرية والتدريبات المشتركة ضمن خطة التمرين، والذي تستمر فعالياته حتى الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

ويأتي تنفيذ التمرين العسكري العماني البريطاني الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية بمحافظة مسندم، وفق البرنامج التدريبي الذي تنتهجه قيادة الجيش السلطاني العماني، وفي إطار تبادل الخبرات وكسب المهارات العسكرية لدى الجانبين المشاركين في التمرين، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

وكانت عمان وبريطانيا بدأتا في وقت سابق تدريبا جويا مشتركا حمل اسم ”البساط السحري 2021“ الذي ينفذه سلاح الجو السلطاني العماني مع سلاح الجو الملكي البريطاني وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية وقوة السلطان الخاصة وذلك بمنطقة التمارين بمحافظة ظفار.

ووفق وزارة الدفاع العمانية، يشتمل التمرين المشترك على تنفيذ عمليات جوية تدريبية مشتركة بهدف الاستمرار في تطوير قدرات السلاح ورفع الكفاءة القتالية والجاهزية العملياتية لمنتسبي السلاح والكوادر الفنية والأجهزة والمعدات وتبادل الخبرات ونقل المعرفة العسكرية في المجال الجوي بين البلدين الصديقين.

كما تضمن التمرين واجبات تدريبية مشتركة في عدد من المهام الجوية وفق الخطط الموضوعة لتسلسل أحداثه ومجرياته.

وأوضحت الدفاع العمانية أن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري يأتي في إطار التعاون المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية ووفق البرنامج التدريبي الذي تنتهجه قيادة سلاح الجو السلطاني العماني لتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.