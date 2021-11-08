استقالة الحكومة الكويتية

قدمت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر حكومي أن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل، إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأن اجتماع مجلس الوزراء انتهى قبل دقائق، قدم به الوزراء استقالاتهم تمهيدا لرفعها إلى القيادة السياسية.

وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة معنواب من المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.

كان مجلس الوزراء الكويتي أقر، خلال اجتماع استثنائي عقده مساء أمس الأحد، مشروعات مراسيم العفو الأميري عن بعض المدانين بقضايا مختلفة، تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لإصدار عفو خاص استناداً لنص المادة 75 من الدستور.

وأصدر مجلس الوزراء بياناً رسمياً حول نتائج الاجتماع، أشار فيه إلى موافقة المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة ”تنفيذاً لتوجيهات الأمير الذي استخدم حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية“.

وكشفت صحيفة ”القبس“ نقلاً عن مصادر بأن الفئات التي سيشملها العفو الخاص المرتقب إصداره، هم ”مدانون متواجدون في تركيا ومحكومون في التستر على خلية العبدلي“.

وبينت المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن المتسترين على خلية العبدلي ”بعضهم سيحصلون على عفو، وآخرون تخفيض مدة الحكم“.

وتوقَع بعض المحللين ”أن يصدر العفو الخاص اليوم الإثنين، وتتبعه استقالة الحكومة الثانية التي رافقت مجلس الأمة الحالي“.

وقبل أسابيع قليلة، أصدر نواب بياناً موجهاً إلى أمير البلاد، لالتماس العفو منه عن الكويتيين المدانين بسبب رأي أو موقف سياسي، للبدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية، كإحدى نتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمت الدعوة للحوار من قبل أمير البلاد لجمع ممثلين عن السلطتين، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.