الحكومة الكويتية تقر مراسيم "العفو الخاص" وترفعها لأمير البلاد

أقرَ مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماع استثنائي عقده مساء الأحد، مشروعات مراسيم العفو الأميري عن بعض المدانين بقضايا مختلفة، تمهيداً لرفعها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لإصدار عفو خاص استناداً لنص المادة 75 من الدستور.

فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لحضرة صاحب السمو الأمير استناداً إلى المادة (75) من الدستور — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) November 7, 2021

وأصدر مجلس الوزراء بياناً رسمياً حول نتائج الاجتماع، أشار فيه إلى موافقة المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة ”تنفيذاً لتوجيهات الأمير الذي استخدم حقه الدستوري بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام قضائية“.

وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصادر بأن الفئات التي سيشملها العفو الخاص المرتقب إصداره، هم ”مدانون متواجدون في تركيا ومحكومون في التستر على خلية العبدلي“.

وبينت المصادر التي لم يتم الكشف عن هويتها، أن المتسترين على خلية العبدلي ”بعضهم سيحصلون على عفو، وآخرون تخفيض مدة الحكم“.

وأدانت الكويت مطلع عام 2016 مجموعة عُرفت بـ“خلية العبدلي“ تتألف من 25 كويتيًا وإيراني واحد بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبناني و“ارتكاب أفعال من شأنها المساس بسلامة ووحدة أراضي دولة الكويت“.

وقضت محكمة الجنايات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحبس المتهمين بالتستر على مداني الخلية غيابيًا لأن المتهمين تخلفوا عن حضور الجلسة.

ويأتي إقرار مجلس الوزراء الكويتي لمراسيم العفو، عقب 3 أيام من تلقي الأمير التقرير الأول من رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، حول ضوابط وشروط العفو عن بعض الكويتيين بقضايا مختلفة تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

وسبق أن كشفت تقارير محلية عن توقعات بإصدار العفو عن الدفعة الأولى قبل انعقاد جلسة مجلس الأمة القادمة المقرة يوم الثلاثاء المقبل، والتي أُدرج على جدول أعمالها 11 استجوابا من المقرر توجيهها إلى رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته.

وتوقَع بعض المحللين ”أن يصدر العفو الخاص يوم غدٍ الإثنين، وتتبعه استقالة الحكومة الثانية التي رافقت مجلس الأمة الحالي“.

وقبل أسابيع قليلة، أصدر نواب بياناً موجهاً إلى أمير البلاد، لالتماس العفو منه عن الكويتيين المدانين بسبب رأي أو موقف سياسي، للبدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية، كإحدى نتائج الحوار الوطني الذي عقده ممثلون عن الحكومة ومجلس الأمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتمت الدعوة للحوار من قبل أمير البلاد لجمع ممثلين عن السلطتين، بهدف تهيئة الأجواء وتعزيز التعاون بين السلطتين، لإنهاء حالة التوتر ونبذ الخلافات التي بلغت أوجها منذ قرابة عام.