خلال اتصال مع الكاظمي.. محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات وتضامنها مع العراق

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيا برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اطمأن خلاله على سلامته وصحته ”إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها“، مؤكدا ”وقوف الإمارات وتضامنها مع العراق“، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وقالت الوكالة؛ إن محمد بن زايد أكد خلال الاتصال ”وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبه.. داعيا الله عز وجل أن يحفظ العراق وأهله من كل مكروه وينعم عليه بالأمن والرخاء“.

#محمد_بن_زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها، ويؤكد وقوف #الإمارات وتضامنها مع #العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية.#وام pic.twitter.com/gq8mG1to4a — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 7, 2021

بدوره، أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن ”شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة“، مثمنًا ”مواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة الداعمة للعراق وشعبه في مختلف الظروف“، وفقا للوكالة.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ”الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد“.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن ”دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“.

وأعرب البيان عن ”تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب“، مؤكدا ”حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه“.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نجا فجر الأحد من محاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال، ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى ”التهدئة وضبط النفس“.

والهجوم الذي أسفر عن إصابتين طفيفتين في صفوف الحرس الشخصي للكاظمي، وفق مصدر أمني عراقي، وقع في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية شديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، التي نظمت في الـ10 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع رفض الكتل السياسية الممثلة بالحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل شيعية موالية لإيران، ومنضوية في القوات المسلحة، النتائج الأولية التي بينت تراجع عدد مقاعدها في البرلمان العراقي المقبل.