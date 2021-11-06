الكويت تلقي القبض على مجموعة متهمة بتمويل "حزب الله"

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على مجموعة بتهمة تمويل تنظيم إرهابي، وذلك على خلفية ورود تقارير أكدت قيام المتهمين بتقديم دعم مالي إلى جماعة ”حزب الله“ اللبنانية.

وجاءت تحركات الأجهزة الأمنية الكويتية بعد أن قدمت إحدى الدول الخليجية معلومات إضافية حول نشاط المتهمين، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أدرجت اسم أحدهم ضمن قوائم الممولين لـ“الإرهاب“، بحسب ما نقل موقع ”جرائم ومحاكم“ الكويتي المحلي عن مصادر لم يكشف عنها.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة أمن الدولة تسير في الإجراءات القانونية من أجل إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معهم بتهمة مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت ذات المصادر إلى أن أحد المتهمين هو ابن نائب سابق، والآخر شقيق نائب سابق، والثالث سبق اتهامه بقضايا تمس بأمن البلاد، وفقًا للموقع المُختص بقضايا وحوادث الكويت.

ولكن صحيفة ”السياسة“ قالت إن المتهمين 4 مواطنين، وهم ”ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د“ ووجه لهم عدد من التهم، منها تبييض أموال لجماعة“حزب الله“ في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة ”حزب الله“، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية إن المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق، مُبينة أنهم سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.

ويأتي اعتقال المجموعة المتورطة بتهم تمويل تنظيم جماعة ”حزب الله“، في ظل أزمة متصاعدة بين دول خليجية ولبنان، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، دافع فيها عن الحوثيين وأساء بها للسعودية ولدورها في مساندة الحكومة الشرعية في اليمن لمجابهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وفي ظل دعوات متكررة من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، للوزير اللبناني جورج قرداحي لتقديم استقالته لمعالجة الأزمة التي أحدثتها تصريحاته، تتحدث تقارير محلية عن دور لجماعة ”حزب الله“ يمنع قرداحي من تقديم الاستقالة ويجعله متمسكا بمنصبه.

وقال ميقاتي في خطاب عام: ”أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره، وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه“، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

لكن قرداحي جدد رفضه تقديم استقالته، مؤكدًا أن موقفه ”لم يتغير“.