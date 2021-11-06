وفد من الجامعة العربية يزور لبنان الإثنين لبحث الأزمة مع دول خليجية

قال مصدر مسؤول اليوم السبت، إن وفدا من الجامعة العربية سيزور بيروت يوم الإثنين لبحث أزمة لبنان مع عدد من دول الخليج التي تفجرت بعد تصريح لوزير الإعلام اللبناني انتقد فيه الأحداث في اليمن.

وذكر المصدر أن الوفد سيرأسه حسام زكي نائب الأمين العام للجامعة العربية.

إلى ذلك، جدد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يوم الخميس رفضه تقديم استقالته، مؤكدًا أن موقفه ”لم يتغير“، وفق ما نقلته قناة الميادين.

وجاءت تصريحات قرداحي، بعد أن دعاه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مرة أخرى إلى ”تغليب المصلحة الوطنية“، لكنه لم يصل إلى حد أن يطلب منه الاستقالة على خلفية تصريحات فجرت خلافا دبلوماسيا مع دول الخليج.

وقال ميقاتي في خطاب الخميس: ”أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره، وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه“، وفقًا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأثارت تصريحات لجورج قرداحي، قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قال فيها إن ”جماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران تدافع عن نفسها“، أزمة بين بلاده، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الأزمة، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات الوزير ”لا تمثل وجهة نظر الحكومة اللبنانية“.

وطالب نواب وسياسيون لبنانيون، رئيس الحكومة اللبنانية باتخاذ موقف عاجل بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو استقالة الحكومة، لتفادي أزمة متصاعدة مع دول الخليج.

وكانت السعودية والبحرين والكويت، قد طلبت من سفراء لبنان لديها، مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، كما سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، تضامنا مع السعودية.

واستدعت الحكومة اليمنية، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس، وذلك للتشاور حول التصريحات ”المستهجنة“ من وزير الإعلام اللبناني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وعبرت الخارجية اليمنية في بيان عن رفضها ”التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام، وانحراف تلك التصريحات عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة، في مواجهة ميليشيا انقلابية، أوغلت في الإجرام والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني“.

وأكد البيان أن ”اليمن حكومة وشعبا ستستمر بمواجهة المشروع الإيراني وميليشياته، ولن تكون إلا صمام الأمان للجزيرة العربية والمنطقة عموما، أمام مشاريع الموت والدمار التي يحملها النظام الإيراني وأدواته“.