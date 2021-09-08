قطر: اعترافنا بطالبان لن يأتي على الفور

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبرت قطر أن حركة طالبان الأفغانية، أظهرت ”براغماتية“ وينبغي الحكم على أفعالها، لأنها الحاكم الأوحد في أفغانستان، دون أن تذهب إلى حد الاعتراف الرسمي بالحركة المتشددة.

وقالت مساعدة وزير الخارجية، لولوة الخاطر، في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس إنه ”يعود للشعب الأفغاني وليس المجتمع الدولي أن يقرر مصيره“.

ولعبت الدوحة دور الوسيط الرئيس بين الحركة، التي افتتحت مكتبا سياسيا في قطر عام 2013، والمجتمع الدولي، بما في ذلك واشنطن إلى أن استكملت الحركة سيطرتها على البلاد الشهر الماضي.

وقالت الخاطر ”أظهروا قدرا كبيرا من البراغماتية. دعونا نغتنم الفرص المتاحة (…) ونحكم على تصرفاتهم“، مضيفة ”هم الحكام الفعليون. لا شك في ذلك أبدا“.

وأعلنت طالبان، أمس الثلاثاء، نواة حكومتها الجديدة وعلى رأسها القيادي المخضرم، المدرج على قائمة سوداء للأمم المتحدة، الملا محمد حسن أخوند.

وقالت الخاطر، المتحدثة باسم سلطات قطر على الساحة الدولية، ووجه الحملة الإعلامية المرتبطة بإستراتيجية مواجهة فيروس كورونا المستجد، عن ”بعض الإشارات الطيبة“ من حكام أفغانستان الجدد.

وأكدت، أن ”حقيقة تمكن العديد من الذين تم إجلاؤهم من مغادرة كابول، بما في ذلك العديد من الطالبات، أمر مهم لأنه لولا تعاونهم لما كان ذلك ممكنا“.

وتابعت ”الاعتراف القطري بحركة طالبان لن يأتي على الفور“، موضحة ”نحن لا نتسرع في الاعتراف، لكننا في الوقت ذاته لا نوقف انخراطنا مع طالبان (…) نحن نسلك الطريق الوسط“.

قطر تحت الأضواء

وأشارت الخاطر كذلك إلى أن طالبان، ومنذ عودتها إلى السلطة، تركت إلى حد كبير السلطات الصحية الأفغانية، بما في ذلك المسعفات، يتمتعن بالحرية في ما يتعلق بمواصلة استجابتهن لـ كورونا.

وقالت ”هل الصورة وردية؟ لا، ليست كذلك“، مشددة على أن المَخرج من الأزمة ”سيكون عبر عملية بناء الثقة، وسيكون تدريجيا. لكن يجب أن نستجيب بشكل أساس لجميع الخطوات الإيجابية من جانبهم (طالبان) عبر اتخاذ خطوات إيجابية من جانبنا“.

وتكثفت الدعوات من الدول الغربية والمنظمات غير الحكومية للحركة من أجل احترام حقوق المرأة والأقليات بعد استيلائها المفاجئ على الحكم.

وقالت الخاطر ”أفغانستان دولة ذات سيادة (…) يجب أن تكون لشعب أفغانستان كلمته“، مضيفة ”عندما نتحدث عن تجاوب أفغانستان مع المجتمع الدولي، فهذا لا يعني أن المجتمع الدولي يمكنه أو ينبغي عليه أن يتحكم في مصير الشعب الأفغاني“.

وبرزت قطر، حليفة الولايات المتحدة، كلاعب رئيس في عمليات الإجلاء والجهود الدبلوماسية بشأن أفغانستان، علما أن الإمارة الخليجية الثرية، تستضيف أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة.

وعبر نحو أكثر من 120 ألف شخص تم نقلهم جوّا من أفغانستان، قطر التي تعمل _أيضا_ على إعادة فتح مطار كابول المتوقف عن العمل منذ الانسحاب الأمريكي نهاية الشهر الماضي.

ورسمت الصفقة التي أُبرمت بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وطالبان في الدوحة في شباط/ فبراير من العام الماضي، مسار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي اتسم بالفوضى، بينما كانت الحركة المتشددة، تسيطر على البلاد وسط غياب أي مقاومة من جانب القوات العسكرية الحكومية.

وفشلت المحادثات المتقطعة بين الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة التي أعقبت الاتفاق، في تقديم مخطط عملي لولادة حكومة جامعة.

لا تقتلوا الوسيط

وردا على سؤال حول الانتقادات التي تعرضت لها قطر لجهة إعطائها شرعية لطالبان، قالت الخاطر ”لا تقتلوا الوسيط“، مضيفة ”قطر كانت الوسيط“.. كنا نسهل إيصال وتبادل الرسائل.

وسلطت الأضواء الدولية على قطر بعدما أسهمت في تسهيل إحدى أكبر عمليات النقل الجوي في التاريخ في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد. وأشرفت الخاطر إلى حد كبير على عمليات الإجلاء في الدوحة والتقت بعض الذين تم إجلاؤهم.

وفي زيارة استمرت يومين إلى الدوحة، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لقطر، بسبب دورها الذي لعبته.

وتوجت زيارات قام بها وزراء ومبعوثون بينهم، بلينكن، إلى الدوحة، أسبوعا من الدبلوماسية الدولية على أرض العاصمة القطرية.

وقالت الخاطر ”كثيرون شككوا في وساطتنا ومقاربتنا، لكنني الآن أعتقد أننا نضع هذه (الشكوك) قيد الاختبار الحقيقي والعالم بأسره ينظر إلينا للمساعدة في هذه الوساطة وتسهيلها“.

وتابعت ”إذا احترمت (طالبان) حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وخصوصا التعليم، فستكون هناك فوائد لذلك. وإذا لم يفعلوا، فستكون هناك عواقب“.

ورغم التحديات اللوجستية على الأرض، قالت المسؤولة القطرية إنها تأمل في استئناف جهود إيصال المساعدات، معتبرة في الوقت ذاته أنه لا ينبغي تسييس وكالات الأمم المتحدة وعملها.

ورأت أن ”المزيد من المشاركة من جانب الأمم المتحدة بشكل عام سيكون مفيدا“، لكن ”لا ينبغي تسييس وكالات الأمم المتحدة. يجب أن تركز على المساعدات الإنسانية والتنموية“.