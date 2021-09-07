بلينكن يشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وجرى خلال الاتصال، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات، ”بحث العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع في أفغانستان، والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلمًا وازدهارًا، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

كما أشاد بلينكن بـ ”النمو المستمر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة“.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد ”عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة“.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ”التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان، والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار، والتنمية، والازدهار“.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أعرب، في 31 أغسطس الفائت، عن ”شكره وتقديره للدعم المهم الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده في عمليات إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى الأجانب، والدبلوماسيين، والعاملين في المنظمات الإنسانية، والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة“.

وقال خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن ”تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة، والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها كان لهما أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء“.

ويوم الإثنين، استقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 41 أفغانيًا تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان، من بينهم أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات وتطوير الروبوتات، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان فضلًا عن أسرهم.

وقالت وكالة (وام) الرسمية، إنه ستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث سيتم إيواؤهم، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم.