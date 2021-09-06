محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يستعرضان هاتفياً العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وكان الشيخ محمد بن زايد أجرى في مايو الماضي زيارة إلى السعودية، حيث التقى فور وصوله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

واستعرض الشيخ محمد وولي العهد السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وعقب اللقاء قال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة: ”التقيت، اليوم، في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان.. بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معًا بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة، والثقة، والمصير المشترك.. وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات، وتعزيز الاستقرار في المنطقة“.