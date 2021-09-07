التهدئة بين تركيا والإمارات.. إلى أين؟

نقلت وكالة رويترز ما وصفته بـ“توقعات“ بأن تركيا والإمارات ستركزان على بناء العلاقات الاقتصادية وتخفيف حدة خلاف أيديولوجي أفضى إلى حالة من الاستقطاب الشديد في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول إماراتي للوكالة إن ”الإمارات مهتمة باستكشاف آفاق تعزيز العلاقات“، في إشارة إلى فرص التجارة والاستثمار في مجالات النقل والصحة والطاقة.

وجاءت المحادثات في أعقاب جهود سابقة بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتي الإمارات، ومن المقرر أن يصل وفد من القاهرة إلى أنقرة يوم الثلاثاء المقبل، لم تثمر هذه الاتصالات عن نتائج تذكر حتى الآن، لكن البعض يرى أن المسار الإماراتي يتحرك بسلاسة وسرعة أكبر.

وقال دبلوماسي في الخليج إن العملية ”تسير بخطى سريعة، أسرع مما كان يعتقد الكثيرون، لقد قلبوا صفحة الماضي“.

ووصف مسؤول تركي كبير الاتصال الهاتفي بين أردوغان والشيخ محمد بن زايد في الأسبوع الماضي بأنه خطوة بالغة الأهمية باتجاه التغلب على الخلافات التي عكرت صفو العلاقات بينهما، قائلا إن البلدين يمكن أن يتعاونا معا في الشرق الأوسط.

وأضاف المسؤول ”ستُتخد أولا خطوات فيما يتعلق بالاقتصاد“، موضحا أن القضايا الأخرى ”لم يتم الاتفاق عليها، لكن هناك رغبة (في معالجة) القسم الأكبر من هذه المشاكل“.

ويقول مسؤولون أتراك ودبلوماسيون خليجيون إن كلا البلدين أصبحا يدركان أنهما يدفعان ثمنا اقتصاديا للتوترات الجيوسياسية بينهما، ويفاقم الوضع أعباء جائحة ”كوفيد-19“.

لكن الإحساس بهذا الثمن ظاهر بصورة أوضح عند أردوغان في تركيا بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن نسبة التضخم في تركيا بلغت 19% وأدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة واضطرت البنوك الحكومية لبيع 128 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي في العام الماضي لدعم الليرة التي تراجعت قيمتها.

وقال مسؤول تركي آخر طلب عدم نشر اسمه ”تكلفة توتر العلاقات غير محتملة في المنطقة فيما يتعلق بتركيا والإمارات والسعودية“.

وعلى صعيد السياسة سيكون التغلب على الخلافات أشد صعوبة، نظرا لإصرار مصر وحلفائها الخليجيين على سحب أنقرة لقواتها وللمقاتلين السوريين الذين تدعمهم من ليبيا، وهو مطلب يصفه الدبلوماسيون بأنه ذو أهمية قصوى بالنسبة للقاهرة وحلفائها.

إلا أنه، بعد مرور عقد كامل على ”الربيع العربي“، انتهت معظم الثورات وخارت قوى جماعة الإخوان المسلمين؛ ما يترتب عليه بطبيعة الحال تخفيف اثنين من مصادر التوتر الرئيسة بين أبوظبي وأردوغان، الذي قدم دعما قويا لرموز الإخوان المسلمين.

وقال غالب دالاي، وهو زميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين، ”لم يعد هذا الملف في المكان ذاته على سلم الأولويات بالنسبة للسعودية والإمارات“.

وفي لفتة من جانبها تجاه القاهرة في وقت سابق من هذا العام، فُهمت أيضا في الرياض وأبو ظبي، طلبت تركيا من قنوات المعارضة المصرية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والقنوات ذات التوجهات الإسلامية تخفيف نبرة الانتقادات لمصر.

ولا تزال تركيا تحجب المواقع الإلكترونية لبعض المنظمات الإماراتية، بما في ذلك وكالة الأنباء الحكومية، لكن الحكومة أوقفت ما كان في السابق وابلا لا ينقطع من سهام النقد التي تستهدف الإمارات والسعودية ومصر.

وقال دالاي ”الرغبة في التهدئة موجودة لدى الجانبين وسنرى ما يحدث“.