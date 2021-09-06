‎‎تم إجلاؤهم لدواع إنسانية.. الإمارات تستقبل 41 أفغانيا (صور)

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) مساء اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة استقبلت 41 أفغانيا تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان.

ونشرت الوكالة الرسمية، صورًا لعملية استقبال الأفغان، مشيرة إلى أن من بينهم أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات وتطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان فضلا عن أسرهم.

وبينت الوكالة أنها ستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث سيتم إيواؤهم وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم.



وأشارت إلى أن من المقرر بعد ذلك أن تغادر المجموعة إلى كندا، حيثُ ستتم معالجة طلبات الهجرة الخاصة بهم على أساس الأولوية.

وقال مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سالم محمد الزعابي: ”تتشرف دولة الإمارات بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني لدواع إنسانية“.

وأكد، بحسب ما نقلت عنه وكالة (وام) الرسمية أن بلاده ”لا تدخر أي جهد لمساعدة العائلات والنساء والفتيات على وجه الخصوص، من أجل مستقبل أفضل“.



وأضاف الزعابي أنه ”بناء على التزامنا الإنساني الدائم وقيم التعاون والشراكة الراسخة، ستواصل دولة الإمارات الترحيب بالمواطنين الأفغان حتى مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية“.

وذكرت الوكالة أن هذه المبادرة الأخيرة تأتي كجزء من الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لاستضافة نحو 9000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وأكدت أن دولة الإمارات لعبت دورا مهما وأساسيا في عمليات إجلاء، حيثُ وصل عدد الأفغان والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم منذُ بداية شهر آب/أغسطس الماضي حتى الآن إلى نحو 40 ألف شخص.



ويوم الجمعة الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

وقالت الوكالة الرسمية حينئذٍ، إن المساعدات تأتي في ”إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن“.

وأضافت أنها تأتي أيضًا ”في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم“.