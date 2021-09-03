الإمارات تقدم مساعدات غذائية وطبية عاجلة لأفغانستان

أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذه المساعدات تأتي في ”إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن“.

وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ”في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم الدعم للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الراهنة، ومن منطلق مد أيادي الإمارات البيضاء لإغاثة الشعب الأفغاني والمساهمة في توفير الدعم والاحتياجات اللازمة لهم“.

ووفت الوكالة الرسمية: ”لم يقتصر الدعم الإماراتي في الوقت الراهن على إرسال المساعدات الإنسانية فقط، فمنذ أيام استضافت دولة الإمارات آلاف العائلات الأفغانية ووفرت لهم الرعاية مؤقتا، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة“.

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق أنها تستضيف 8500 أفغاني بشكل مؤقت في مدينة ”الإمارات الإنسانية“.

وقالت الخارجية الإماراتية إنها منحت 215 ترخيص هبوط لهيئات دبلوماسية لاستخدام مطارات الدولة في عمليات الإجلاء من كابول.

وأوضحت أن الإمارات تأخذ بعين الاعتبار طلبات الدول ومنظمات الإغاثة وتلعب دورا كبيرا لتسهيل عملية الإجلاء من كابول.

وتواجه حركة طالبان صعوبات جمة لمواصلة استمرار الأعمال والخدمات في البلاد بعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية، بينما تشعر جهات مانحة أجنبية بالقلق من أزمة إنسانية وشيكة هناك.

ومر أسبوعان منذ اجتاحت طالبان العاصمة كابول، ما تسبب في نهاية اتسمت بالفوضى لعشرين عاما من الحرب.

وفي ظل الفراغ الإداري، شهدت الأسعار في المتاجر ارتفاعات حادة بينما تواصل العملة المحلية التراجع في قيمتها ويزداد التضخم كما ظلت كثير من الشركات والمكاتب والمتاجر مغلقة.

وأفغانستان بحاجة ماسة إلى المال، ومن غير المرجح أن تتمكن من الوصول سريعا إلى الأصول التي تبلغ قيمتها حوالي عشرة مليارات دولار والتي يحتفظ بها البنك المركزي الأفغاني في الخارج.

وحذرت منظمات إغاثة من الكارثة الوشيكة التي تحيق بالبلاد.

وتم إجلاء أكثر من 123 ألف أفغاني من كابول عبر جسر جوي قادته الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على العاصمة في منتصف شهر أغسطس/آب، لكن مازال عشرات الآلاف من الأفغان المعرضين للخطر داخل البلاد.