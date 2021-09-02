إسرائيل تعين أول سفير لها لدى البحرين

عينت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين بعد تطبيع العلاقات مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية على تويتر.

وعمل السفير، إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس/آب من العام الماضي، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

تم تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم إيتان نأيه @AmbassadorNaeh اليوم أول سفير لإسرائيل في البحرين، وقد عمل خلال الأشهر الماضية بمنصب القائم باعمال السفارة الاسرائيلية في أبو ظبي 🇦🇪🇧🇭🇮🇱 pic.twitter.com/VcbF3rZVtG — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 2, 2021

وفي سبتمبر أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أمريكية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقا.

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.

وأعرب السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن سعادته بتوجهه إلى تل أبيب أول أمس الثلاثاء، لبدء مهامه.

وعلى حسابه في ”تويتر“، غرد خالد الجلاهمة، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، قائلا: ”يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل“.

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس/ آذار الماضي، تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.

وفي 29 مايو/ أيار الماضي، أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي 30 مارس/ آذار، أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ العام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة بين العامين 2009 و2013.

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب، بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.