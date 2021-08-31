عبد اللهيان: اجتماعي مع الشيخ محمد بن راشد كان "وديا وإيجابيا"

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء، اجتماعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ“ الودي والإيجابي“.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”اجتماعي برئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد على هامش اجتماع بغداد للتعاون والشراكة كان ودياً وإيجابياً“.

وأضاف عبد اللهيان إنه ”بإمكان إيران والإمارات اتخاذ خطوات كبيرة نحو التعاون وتفعيل السياسة والدبلوماسية بينهما“، لافتاً إلى أنه ”لدى قادة البلدين إرادة جادة لتعزيز العلاقات الثنائية“.

وقال وزير الخارجية الإيراني ”لدى قادة البلدين إرادة جادة لتعزيز العلاقات الثنائية، وقد تحدثنا خلال اللقاء عن العلاقات الأخوية التي لابد أن تجمع إيران والإمارات“.

۱/۲در حاشيه اجلاس همكاری و مشارکت در بغداد، گفتگوی مثبت و صمیمانه ای با شیخ محمد بن راشد@HHShkMohd

نخست وزیر امارات متحده عربي داشتم. ایران و امارات می توانند در مسیر همکاری و تحقق سیاست و دیپلماسی همسایگی گام های بلندی بردارند. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 31, 2021

وتابع عبد اللهيان ”تحدثنا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإماراتي عن النوايا والإرادة الإيجابية لقادة البلدين لتعزيز العلاقات، وأكدنا على العلاقات الأخوية بين البلدين“، مبيناً ”نحن نتشاور ونتعاون مع جيراننا لدفع علاقاتنا وتحقيق التعاون الإقليمي“.

واختتم وزير الخارجية الإيراني الجديد الذي التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بغداد السبت الماضي على هامش قمة دول جوار العراق، تغريدته بالقول ”يمثل العمل مع الجيران أولوية للحكومة الثالثة عشرة“، في إشارة إلى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

٢/٢ در این گفتگو از نیات مثبت و اراده رهبران دو کشور برای تحکیم مناسبات سخن گفتیم و بر روابط برادرانه دو کشور تاکید کردیم. ما برای پیشبرد مناسبات فی مابین و تحقق همکاری های منطقه ای، با همسایگان مشورت، همدلی و همکاری می کنیم. کار با همسایگان اولویت دولت سیزدهم است. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 31, 2021

و السبت الماضي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه ”التقى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان“، متمنياً له ”النجاح في مهامه الجديدة“.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق“.

التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان @Amirabdolahian تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

وكانت إيران والإمارات من بين الدول المشاركة في قمة دول جوار العراق التي حضرها زعماء دول مصر والأردن وقطر بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وشدد المجتمعون في القمة على دعم استقرار العراق، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها.