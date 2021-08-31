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عبد اللهيان: اجتماعي مع الشيخ محمد بن راشد كان "وديا وإيجابيا"
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 22:09 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 22:40 GMT

عبد اللهيان: اجتماعي مع الشيخ محمد بن راشد كان "وديا وإيجابيا"

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء، اجتماعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ"

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المصدر: طهران- إرم نيوز

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء، اجتماعه مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ“ الودي والإيجابي“.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”اجتماعي برئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد على هامش اجتماع بغداد للتعاون والشراكة كان ودياً وإيجابياً“.

وأضاف عبد اللهيان إنه ”بإمكان إيران والإمارات اتخاذ خطوات كبيرة نحو التعاون وتفعيل السياسة والدبلوماسية بينهما“، لافتاً إلى أنه ”لدى قادة البلدين إرادة جادة لتعزيز العلاقات الثنائية“.

وقال وزير الخارجية الإيراني ”لدى قادة البلدين إرادة جادة لتعزيز العلاقات الثنائية، وقد تحدثنا خلال اللقاء عن العلاقات الأخوية التي لابد أن تجمع إيران والإمارات“.

وتابع عبد اللهيان ”تحدثنا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الإماراتي عن النوايا والإرادة الإيجابية لقادة البلدين لتعزيز العلاقات، وأكدنا على العلاقات الأخوية بين البلدين“، مبيناً ”نحن نتشاور ونتعاون مع جيراننا لدفع علاقاتنا وتحقيق التعاون الإقليمي“.

واختتم وزير الخارجية الإيراني الجديد الذي التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بغداد السبت الماضي على هامش قمة دول جوار العراق، تغريدته بالقول ”يمثل العمل مع الجيران أولوية للحكومة الثالثة عشرة“، في إشارة إلى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي.

و السبت الماضي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه ”التقى وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبد اللهيان“، متمنياً له ”النجاح في مهامه الجديدة“.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق“.

وكانت إيران والإمارات من بين الدول المشاركة في قمة دول جوار العراق التي حضرها زعماء دول مصر والأردن وقطر بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وشدد المجتمعون في القمة على دعم استقرار العراق، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها.

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