وزير خارجية قطر: على طالبان إبداء التعاون في مكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على حركة طالبان إبداء التعاون في مكافحة الإرهاب ودعا المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين الأفغان.“

وأضاف الوزير القطري أن طالبان أبدت استعدادا لقبول اقتراحات بتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي بعد لقاء نظيره الألماني هايكو ماس في الدوحة: ”إن المحادثات بشأن مطار كابول مازالت مستمرة على مستوى الأمن والتشغيل“.

وأردف: ”لا نستطيع الحكم اليوم على قدرتنا على تقديم المساعدة في إعادة فتح مطار كابول“.

وتابع آل ثاني قائلا: ”إن الاعتراف بطالبان ليس أولوية وإن التعاون مع الحركة يمكن أن يكون إيجابيا“.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الألماني أن لا بديل عن إجراء محادثات مع حركة طالبان التي باتت الحاكم الفعلي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

وقال الوزير: ”أنا شخصيا أعتقد أنّ لا بديل على الإطلاق عن إجراء محادثات مع طالبان (…) من أجل حل عملي لقضايا مثل استمرار تشغيل المطار“ في كابول.

واستدرك قائلا: ”لكن أيضا لأنّنا لا نستطيع مطلقا تحمّل عدم الاستقرار في أفغانستان، لأن ذلك من شأنه أن يساعد الإرهاب ويكون له تأثير سلبي كبير على الدول المجاورة“.

وقال ماس إنه بالنسبة للعلاقات مع طالبان في هذه المرحلة: ”نحن لا نبحث في مسائل الاعتراف الرسمي، لكننا نريد حل المشاكل القائمة فيما يتعلق بالأشخاص في أفغانستان والمواطنين الألمان ولكن أيضًا الموظفين المحليين الذين يرغبون في مغادرة البلاد“.

وكان هايكو ماس قد قال خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي يوم الثلاثاء إن بلاده ستنتظر تشكيل طالبان لحكومة جديدة لترى ما إذا كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان على رحلات طيران من مطار كابول.

وأضاف ماس: ”طالبان وعدت، لكن في الأيام والأسابيع المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نعول على ذلك، طالبان تريد تشكيل حكومة جديدة وسيعطينا ذلك إشارة على ما إذا كانت ستفي بمطلبنا بأن تكون ممثلة للجميع“.

واستضافت الدولة الخليجية محادثات بين طالبان وممثلين عن الحكومة الأفغانية قبل سيطرة الحركة على البلاد هذا الشهر وانهيار الحكومة المدعومة من واشنطن فيما بعد.

وكانت حركة طالبان المسيطرة فعليا على الحكم في كابول قد قالت إنها ستعلن عن حكومة جديدة بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وأتمت الولايات المتحدة قبل ساعات إكمال انسحابها من أفغانستان بعد 20 عاما من دخولها إثر هجمات الـ11 من سبتمبر 2001.

وأعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي خلال مؤتمر صحفي ”أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان“.

وأضاف الجنرال ماكنزي الذي تتبع أفغانستان لنطاق عمليات قيادته أن ”آخر طائرة سي-17 أقلعت من مطار كابول في الـ30 من آب/أغسطس“ في الساعة 9:29ت.غ.

وأوضح الجنرال ماكنزي أنّه منذ الـ14 من آب/أغسطس وحتى ليل الإثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أخلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار حامد كرزاي.

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين أن العالم سيحمّل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن في بيان صدر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان إنه ”سيوجه كلمة للشعب الأمريكي بشأن الانسحاب بعد ظهر الثلاثاء“.