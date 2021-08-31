الإمارات.. اعتماد قانون جديد بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الحكومة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء“.

في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات ..اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على احالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 31, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى: ”وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى“.