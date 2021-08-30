محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية و السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

ووفقا للوكالة، تبادل ولي عهد أبوظبي و الرئيس التركي خلال الإتصال ”وجهات النظر بشأن عدد من القضايا و الملفات الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وجاء الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان، بعد أقل من أسبوعين على استقبال الرئيس التركي في أنقرة، لوفد إماراتي برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

في تصريحات أعقبت اللقاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده والإمارات ”كانتا على تواصل، خلال الأشهر الماضية، و تمكنتا من إحراز بعض التقدم“.

وأضاف أردوغان أنه ”ناقش الاستثمار في تركيا مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان“، مشيرًا إلى أن ”تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات ستكون لها استثمارات ضخمة في تركيا“، وفق نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، حينها إن ”الجانبان بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

ووصف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات حينها هذا اللقاء بأنه ”اجتماع تاريخي وإيجابي“.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“، ”اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وكان التعاون والشراكات الاقتصادية المحوّر الرئيسي للاجتماع“، مؤكدا أن ”الامارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي ايضا قاطرة سياستنا الخارجية“.

ويقول مراقبون، إن تركيا انتهجت خلال الفترة الأخيرة لهجة تصالحية مع بعض الدول التي شهدت العلاقات معها توترًا خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل سعي أنقرة إلى تخفيف حدة التوتر مع قوى إقليمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد التركي.