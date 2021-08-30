الإمارات تدين استهداف الحوثيين قاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة استهداف ميليشيات الحوثي قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الاثنين، إن “ الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية“، مشددة على ”أن استمرار هجمات ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية“.

وحثت الوزارة ”المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، لفسح الطريق أمام الوصول إلى حل سياسي شامل يؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن“.

وأعربت الخارجية الإماراتية في ختام بيانها ”عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين“.

وكان العشرات من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد لقوا حتفهم جراء هجوم بالصواريخ وطائرات مسيرة استهدف، أمس الأحد، قاعدة العند جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث باسم القوات الجنوبية قوله إن ”عدد قتلى هجمات الحوثيين على قاعدة عسكرية (العند) في اليمن قفز إلى ما لا يقل عن 40 وإصابة أكثر من 100 آخرين“.‎

ويأتي الهجوم الحوثي الأخير على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج في وقت يحقق فيه الجيش اليمني تقدما على أكثر من جبهة، إذ سيطر قبل يومين على مواقع جديدة في محافظة مأرب، كما مُنيت ميليشيات الحوثيين بخسائر فادحة في محافظة الجوف.

وكان الحوثيون قد شنوا هجوما في يناير/ كانون الثاني 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري، ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.

وسيطر المتمردون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.