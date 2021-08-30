الإمارات تستقبل القادمين برا من سلطنة عمان

أعلنت دولة الإمارات أنها ستبدأ في استقبال القادمين برا من سلطنة عمان اعتبارا من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

ورحبت ”(الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة) و(الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) بالقادمين من سلطنة عمان الشقيقة وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بروتوكول القادمين من السلطنة عبر المنافذ البرية والذي سيفعل اعتبارا من 1 سبتمبر 2021″، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

و بناء على البروتوكول، سيتطلب من جميع القادمين من السلطنة إبراز نتيجة فحص مخبري PCR سلبية سارية لمدة 48 ساعة إضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف PCR السريع (Rapid PCR) من المركبة عند الوصول إلى المنفذ.

وذكرت ”وام“ أنه يتعين على القادمين أيضا إجراء فحص مخبري PCR في اليوم الرابع من الدخول لدولة الإمارات في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، إضافة إلى فحص PCR في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

و أكدت الهيئتان في بيان لهما، أهمية التزام القادمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم الأمتعة، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة أو من يشعر بأعراض كورونا.

وأوضحتا، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أنه سيتم إرشاد القادمين إلى مراكز الفحص مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

كانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، أعلنت السبت الماضي عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 30 أغسطس/آب.

وذكرت ”وام“ أن ذلك يأتي ”تماشياً مع إستراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي“.

ويشمل هذا القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً إلى الإمارات، مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة، وفق وكالة أنباء الإمارات.