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محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية الإيراني على هامش قمة بغداد
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2021 15:30 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2021 17:05 GMT

محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية الإيراني على هامش قمة بغداد

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت على هامش قمة بغداد للتعاون، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين

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المصدر: فريق التحرير

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت على هامش قمة بغداد للتعاون، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان“.

 

وأضاف بن راشد، أنه تمنى للوزير الإيراني ”النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائما للشعب الإيراني الجار والصديق“.

وكان الشيخ محمد بن راشد، الذي يرأس الوفد الإماراتي المشارك في ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال حاكم دبي في تغريدة له عبر ”تويتر“، عقب وصوله إلى العراق: ”وصلنا بحمد الله بغداد… عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم.. دار السلام.. بيت حكمة البشر.. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله.. حفظ الله بغداد.. حفظ الله شعب العراق العظيم“.

 

وانطلق ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، اليوم السبت في بغداد بمشاركة إقليمية ودولية.

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