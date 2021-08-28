محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية الإيراني على هامش قمة بغداد

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم السبت على هامش قمة بغداد للتعاون، وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“: ”التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان“.

التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان @Amirabdolahian تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

وأضاف بن راشد، أنه تمنى للوزير الإيراني ”النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائما للشعب الإيراني الجار والصديق“.

وكان الشيخ محمد بن راشد، الذي يرأس الوفد الإماراتي المشارك في ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، قد وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال حاكم دبي في تغريدة له عبر ”تويتر“، عقب وصوله إلى العراق: ”وصلنا بحمد الله بغداد… عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم.. دار السلام.. بيت حكمة البشر.. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله.. حفظ الله بغداد.. حفظ الله شعب العراق العظيم“.

وصلنا بحمدالله بغداد … عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم .. دار السلام .. بيت حكمة البشر .. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله .. حفظ الله بغداد .. حفظ الله شعب العراق العظيم .. pic.twitter.com/kPJDqHEGgl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

وانطلق ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، اليوم السبت في بغداد بمشاركة إقليمية ودولية.