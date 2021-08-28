قادة وزعماء عرب يصلون العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وصل عدد من القادة والزعماء العرب، اليوم السبت، إلى العراق، من أجل المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وصول وفود كل من مصر والإمارات والكويت وقطر والأردن، تباعاً، منذ ساعات الصباح، اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وممثل أمير الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانا في مقدمة الواصلين إلى العاصمة بغداد.

ووصل في وقت لاحق، السبت، كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك الأردن عبدالله الثاني إلى العراق.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس وزرائه مصطفى الكاظمي في مقدمة مستقبلي زعماء وقادة الدول العربية، وعقدا تباعاً جلسات على حدا مع القادة الضيوف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن ”مشاركة السيسي تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وصل الجمعة، إلى العاصمة العراقية على رأس وفد رسمي يشارك في قمة بغداد.

وعقد ماكرون، السبت، مؤتمراً صحفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شدد فيه على أنه لا ينبغي التراخي في مواجهة المتشددين، مؤكدا أن ”تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا قائماً“.

وقال ماكرون إن ”فرنسا حريصة على استقرار العراق“، مشيرا إلى أن ”هناك مشاريع عديدة في العراق تنفذها شركات فرنسية“.

وأكد أن ”فرنسا مستمرة بدعم الجهود العراقية لإعادة النازحين وتريد حياة أفضل لسكان المناطق المحررة وتشجع جهود الحكومة لإعادة النازحين“.