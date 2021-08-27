الجيش الكويتي: حدودنا آمنة ولم تشهد أي حوادث

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم، إن حدود البلاد آمنة ولم تشهد أي حوادث، نافية أنباء تحدثت عن تجاوز 3 صواريخ أجواء الحدود الكويتية مستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وقالترئاسة الأركان في بيان إن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهه ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية، غير صحيح.

وأكدت رئاسة الأركان في بيانها، أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث.

وأهابت بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار والتي ”تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد“.

وكان نشطاء على مواقع التواصل تداولوا أنباء حول اعتراض مقذوفات في سماء الكويت، قالوا إنها كانت تستهدف قاعدة أمريكية.

وتحدث نشطاء عن أن تلك المقذوفات عبارة عن 3 صواريخ تم إطلاقها من الأراضي العراقية.

وأعلن مصدر أمني كويتي أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة أمريكية كان داخل الحدود العراقية ولم يستهدف أي منشأة داخل حدود الكويت، لافتاً إلى أن القاعدة الأمريكية في منطقة جريشان أزيلت قبل أعوام.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها اليوم السبت أن الوضع الحدودي مستقر ولم يحصل أي حجز للقوات هناك.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق من مساء السبت، باستهداف قاعدة عسكرية أمريكية عند معبر “جريشان” الكويتي البري مع العراق بـ3 صواريخ دون رصد أي خسائر بشرية.

وقال المصدر في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن مجهولين أطلقوا 3 صواريخ من داخل الأراضي العراقية على القاعدة العسكرية عند معبر جريشان الكويتي البري مع العراق.

وأضاف أن صاروخين اثنين سقطا في محيط القاعدة العسكرية، أما الثالث فقد عبر القاعدة باتجاه الأراضي الكويتية دون معرفة مكان سقوطه.

وفي الأشهر الأخيرة كثفت مجموعات مسلحة، هجماتها التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد وقوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

وتتهم واشنطن ميليشيات عراقية تقول إنها تدين بالولاء لإيران، بشن تلك الهجمات التي تستخدم فيها الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة والعبوات الناسفة.

ولم يفلح الاتفاق الذي جرى بين واشنطن وبغداد في 26 يوليو الماضي والقاضي بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، في وقف الهجمات التي تشنها المليشيات المسلحة.