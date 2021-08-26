الإمارات تبدأ باستضافة العائلات الأفغانية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أنها بدأت في استضافة العائلات الأفغانية التي تم إجلاؤها من أفغانستان، من نساء وأطفال.

وأكدت أنها ستتخذ ”كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم في المجتمع بصفة مؤقتة“، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة ستتم بما يوفر لهم مقومات الحياة الكريمة، ويحقق الأهداف النبيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل مجتمع متسامح ومتكاتف.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ”بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة“.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بمن في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية، إلى مطارات الإمارات.

كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب والأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها، بحسب البيان.

وتأتي هذه المبادرة كذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتعامل به الدولة مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وضمن رسالتها الإنسانية العالمية على الساحة الدولية عامة.