السعودية والإمارات تدينان بشدة الهجوم الذي استهدف مطار كابول في أفغانستان

أدانت كل من السعودية والإمارات بشدة، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، ”إن المملكة تؤكد مواصلتها المتابعة باهتمام للأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة“.

وأعربت الوزارة عن ”أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني“.

وجددت وزارة الخارجية في بيانها ”التأكيد على موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة“.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل عاجل، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

وكان هجوم، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه عبر بيان نشرته وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم، قد استهدف المنطقة المحيطة بمطار كابول، اليوم الخميس.

وقال التنظيم إن ”عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف القوات الأمريكية والمتعاقدين المتعاونين معهم، بتفجير استشهادي في العاصمة كابول“.

ونقلت الوكالة عما وصفتها بمصادر عسكرية قولها إن ”مقاتلا من الدولة الإسلامية تمكن من اختراق كافة التحصينات الأمنية.. واستطاع الوصول إلى تجمع كبير للمترجمين والمتعاونين مع الجيش الأمريكي عند مخيم باران قرب مطار كابول، وفجّر حزامه الناسف وسطهم، مما أسفر عن سقوط نحو 60 قتيلا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، بينهم عناصر من طالبان“.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ”عددا“ من الجنود الأمريكيين قتلوا. في حين أكد الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم أدى إلى مقتل 12 جنديا أمريكيا وإصابة 15 آخرين.