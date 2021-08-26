تعليقا على زيارة طحنون بن زايد لقطر.. أنور قرقاش: المصير واحد والنجاح مشترك

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة وركيزة رئيسة من ركائز السياسة الإماراتية.

تعليق قرقاش جاء بعد الإعلان عن زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكتب المستشار الدبلوماسي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ”بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسة من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وإن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقاءه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك“.

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وقت سابق اليوم الخميس وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، فإن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم وتحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نقل خلال اللقاء إلى أمير دولة قطر تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لقطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

وأوضحت أن أمير قطر حمّل الشيخ طحنون تحياته إلى رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيد التطور والرخاء.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.