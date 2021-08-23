وزيران فرنسيان في الإمارات للقاء الشيخ محمد بن زايد وتفقد جهود الإجلاء من كابول

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ووزيرة الدفاع فلورانس بارلين، اليوم الإثنين إلى الإمارات، للقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتفقد جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني من كابول؛ بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وقال بيان للحكومة الفرنسية، ”سيشكّل اللقاء فرصة لشكر السلطات الإماراتية لدعمها في قيادة عمليات الإجلاء“، بالإضافة إلى ”التأكيد على تميز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات“.

وسيتوجه الوزيران إلى مقر القوات الفرنسية في قاعدة الظفرة على بعد حوالي 30 كيلومترا عن أبوظبي، حيث أقام الجيش الفرنسي جسرا جويا باتجاه كابول، بحسب البيان.

وقال الوزيران في البيان، إنّه منذ 15 آب/ أغسطس، وصل فرنسا عبر الإمارات ”قرابة 100 مواطن فرنسي و40 مواطنا من دول شريكة وأكثر من ألف أفغاني“ من الذين كانوا مهدّدين بسبب عملهم في منظمات غير حكومية ومؤسسات فرنسية، أو بسبب عملهم في مؤسسات المجتمع المدني.

وأقامت فرنسا، على غرار دول أخرى، جسرا جويا بين باريس وكابول عبر القاعدة الإماراتية لإجلاء رعاياها والأفغان المهددين الذين يريدون الفرار من بلادهم.

وسيلتقي الوزيران الفرنسيان مع ”دبلوماسيين وعسكريين وعناصر شرطة وجميع الأفراد الذين يساعدون في عمليات الاخلاء من كابول في ظروف بالغة الصعوبة“.

وقد تحوّلت الإمارات إلى مركز لعمليات الإجلاء، وتستخدم السلطات الفرنسية إمارتي أبوظبي ودبي نقطتي عبور لرعاياها وللاجئين المصرّح بإجلائهم.