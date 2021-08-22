قطر.. انتخابات مجلس الشورى تمضي قدما بدون "آل مرة"

تباينت ردود الفعل في قطر عقب إعلان موعد انتخابات مجلس الشورى دون أي إشارة إلى وضع المحتجين من آل مرة وغيرهم من القطريين الذين اتهموا القانون الانتخابي بالعنصرية والتمييز ضدهم.

وكان كثير من أفراد قبيلة آل مرة قد وجدوا أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في البلاد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول بمقتضى مرسوم أميري صادر اليوم الأحد.

واحتج أبناء قبيلة آل مرة وبعض أبناء القبائل الأخرى على القانون الانتخابي الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930.

لكن المحتجين أوقفوا احتجاجهم في وقت لاحق بطلب من الأمير الذي وعد -كما قيل- بتسوية مطالبهم والإفراج عن الموقوفين منهم على خلفية الاحتجاجات وأبرزهم الحقوقي هزاع بن علي المري الذي كان منزله قد تحول إلى مقر اعتصام للمعترضين.

وتضمن المرسوم الأميري الصادر اليوم الأحد أن ”يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى“.

وتوالت ردود الفعل عقب صدر المرسوم الأميري، حيث كتب المغرد حمد الكواري: ”مع فتح باب الترشح #لمجس_الشورى #قطر أتمنى التوفيق لكل المرشحين من جميع #الدوائر_الانتخابية ويجب على #الناخبين اختيار البرنامج الانتخابي للمرشح الذي يخدم تطلعات #الشعب ، #عضو_مجلس_الشورى يُنتخب من الدائرة ليمثل #الشعب في #المجلس. #اللهم لك الحمد والشكر“.

وكتب م.عمير آل مهنا النعيمي: ”راح يكون يوم ديمقراطي جميل في بلادي #قطر .. والله يوفق جميع المرشحين”.

أما المحامية القطرية أمينة المنصورة فطرحت ما وصفته بالتساؤلات القانونية قائلة في تغريدات بتويتر: ”التساؤل الأول كيف يُعلن عن الجداول النهائية للناخبين في ظل سريان المدة القانونية لتقديم الطعون أمام محكمة الاستئناف، وعدم الانتهاء من صدور الأحكام النهائية فيها؟“، وأضافت تساؤلا مشابها حول فتح باب الترشح.

أما المعترضون فقد غرد قلة منهم منتقدين ما يجري وكتب حساب باسم عبدالله: ”سبحان الله ما كثرهم المطبلين!!! مجلس صوري مرفوض من أكثر من نص الشعب أوجد العنصرية والتفرقة بين أبناء الوطن ولن يكون له فائدة تذكر في المستقبل لمن أيدوه وقبلوا به ويتكلمون عنه كأنهم يتكلمون عن أحد البرلمانات الأوروبيه“.

وغرد حساب باسم فهد: ”أمنيتي أن أشطب اسمي من قيد الانتخاب لكي أترفّع من المشاركه في مسرحية هزلية عارفين ممثليها والسيناريو ومخرجيها والمنتج، ونعرف نهايتها، لجنتكم غير الموقرة لا أثق بها وهي المشخصنة والمعاديه للحمة المواطنين، كل يوم يحذفون المواطن في منطقة، ولعبو فينا كوره“.