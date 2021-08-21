الكويت.. غضب نيابي إثر احتجاز العسكري صالح الرشيدي (فيديو)

شارك نواب كويتيون ونخب من ضمنهم نواب سابقون وحقوقيون ونشطاء سياسيون، مساء السبت، في اعتصام احتجاجي وتضامني مع العسكري صالح الرشيدي المحتجز لدى جهاز أمن الدولة منذ أيام للمطالبة بالإفراج عنه وكشف ملابسات وأسباب احتجازه.

وتم تنظيم الاعتصام عقب أيام من إثارة القضية إعلامياً من قبل نواب ونشطاء طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن مصير العسكري الرشيدي الذي قيل ”بأنه اختفى منذ قرابة أسبوع، قبل أن يتم التأكد من أنه محتجز لدى جهاز أمن الدولة بسبب تقديمه بلاغ عن تهمة فساد في وزارة الداخلية“.

وأقيم الاعتصام الذي شارك فيه عدد من المواطنين في ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة، كما أقيمت وقفة احتجاجية في ديوان العسكري الرشيدي في منطقة إشبيلية في محافظة الفروانية.

وبحسب تقارير محلية، فإن العسكري الرشيدي ”محتجز لدى أمن الدولة منذ يوم السبت الماضي، بناء على شكوى خطية للوزير من قبل قيادي في الوزارة إثر قيامه (الرشيدي) بتصوير مصبغة لغسيل الملابس للتحري عن شبهة انتفاع القيادي المذكور من وراء هذه المصبغة“.

وذكرت زوجة الرشيدي بحديث سابق لصحيفة ”الراي“ المحلية، ”أن زوجها قام بتصوير المصبغة بناءً على تكليف من وكيل وزارة الداخلية عصام النهام، الذي كان قد تلقى شكوى شفهية ومعلومات عن شبهة انتفاع القيادي“.

وأوضحت ”أنه قام بتسليم الوكيل المعلومات وصورة عن المصبغة التي صوّرها بسبب شبهة الانتفاع، وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المتبعة“، لافتةً إلى ”أنه لم يقم بنشر الصورة في أي حساب أو وسيلة إعلامية وليس له أي علاقة بانتشارها“.

وتعقيباً على قضية احتجاز الرشيدي الذي لم يصدر أي بيان رسمي بشأنه حتى الآن، وجَه النائب محمد الراجحي خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية رسالة لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال فيها ”صالح عسكري يعمل في مكتب وكيل الداخلية، وإذا كان هناك أي تحقيق معه في أمر معين، فهناك طرق قانونية يتم التحقيق من خلالها، سواء إدارة الرقابة والتفتيش أو إدارة المحاكمات العسكرية، بمعنى أن حجز المواطن صالح الرشيدي مرفوض“.

النائب محمد الراجحي لـ وزير الداخلية: اذا لم يتم اطلاق سراح #صالح_الرشيدي خلال ساعات.. ترا

راح نشيلك انت براسك.. "ومنصة الاستجواب تنتظرك".. اذا كنت تعتقد ان صالح ماوراه احد.. "لا ترا حنا وراه" .@mo7amed_alrajhi#اختطاف#دفن_الاجساد#الحريه_لابتهال_الشلال_العنزي pic.twitter.com/bDWKI6Whsx — جريدتكم (@ImeGrop) August 21, 2021

ولوَح الراجحي باستجواب وزير الداخلية إذا لم يتم إطلاق سراح العسكري الرشيدي خلال الساعات القادمة.

وأيَد أكثر من نائب في مجلس الأمة توجه الراجحي لاستجواب وزير الداخلية، معتبرين أن ما تم بحق العسكري هو ”تعسف من وزارة الداخلية“.

ساحه الاراده ٢١ اغسطس pic.twitter.com/FiVvCtQ0aW — Abdulaziz Alkulaib (@kawakibi1) August 21, 2021

وعبَر الناشط السياسي الدكتور أنور حيات عن استنكاره لطريقة التعامل مع العسكري الرشيدي، وطالب وزارة الداخلية بتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة عن تعرض الرشيدي للتعذيب، قائلاً ”إن الرشيدي ضحية لتصفية الحسابات بين بعض القيادات الأمنية“.

وقال المحامي دويم المويزري ”إن ما تعرَض له الرشيدي هو اعتقال وليس احتجاز، وأن اعتقاله من أمام بيته مخالف للقانون“، مشيراً إلى ”أنه توجَه برفقة آخرين بينهم شقيق الرشيدي إلى مقر أمن الدولة للاعتصام، والتقوا بمسؤولين وتم الاتصال بالعسكري المحتجز حيث كلمه شقيقه وأكد أن صوته كان متعباً“.

وأشار المويزري نقلاً عن العسكري المحتجز تأكيده ”بأنه بخير وبأنه سيتم إخلاء سبيله يوم الأحد أو الاثنين وأن سبب حجزه مخالفته للإجراءات العسكرية“.

وأكد المويزري ”أنه سيتقدم بشكوى للهيئة العامة لمكافحة الفساد ضد الوزير ووكلائه وكل من استطاع التربح والتكسب من وراء عمله“ وفق قوله.

وشدَد المشاركون في اعتصام ساحة الإرادة وديوان الرشيدي على ضرورة الإفراج عن الرشيدي ومحاسبة المسؤولين عن احتجازه وفتح تحقيق في الحادثة، لعدم تكرار حادثة محمد الميموني الذي فارق الحياة داخل مركز أمني قبل 10 أعوام نتيجة التعذيب.

ويفرض القانون الكويتي على جميع المواطنين الإبلاغ عن أي قضية فساد أو شبهات بأي قطاع يكونون على علم بها، مع تأمين الحماية الكافية لهم وإخفاء أسمائهم ومعاقبة من يتخذ أي إجراء ضدهم.