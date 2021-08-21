الإمارات.. إدانة 8 أشخاص و3 شركات بجريمة غسيل أموال

أصدرت محكمة الجنح في إمارة دبي الإماراتية، أحكاما قضائية ضد 8 متهمين و3 شركات، أحالتهم النيابة العامة إليها لارتكابهم جريمة ”غسيل أموال“ بمبلغ يقارب 14 مليون درهم نحو (3.8 مليون دولار)، من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، بقصد إخفاء المصادر غير المشروعة لهذه الأموال والانتفاع بها.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات مع الإبعاد، والحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد لباقي المتهمين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (5.4 ألف دولار) للمتهمين السادس والسابع.

كما قضت المحكمة بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم (81.6 ألف دولار)، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم (2.4 مليون دولار) للشركة المجني عليها، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).

نيابة الأموال العامة بـ #دبي تدين 8 متهمين و3 شركات بجريمة غسل أموال#وام https://t.co/PySNPxl65N pic.twitter.com/x3JUcJ5ei1 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 21, 2021

وقال المستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة إن ”المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول، فضلا عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في جريمة غسل الأموال نفسها عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية“.

وحول تفاصيل التحقيقات في القضية، قال عبدالرحمن ناصر حسن رئيس نيابة مساعد المسؤول المباشر عن التحقيق في القضية، ”إن تحقيقات النيابة العامة من خلال البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية أظهرت أن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني وتسرب معلومات تمكن من خلالها المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال“.

وأوضح حسن أن المتهم الأول تمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ كبير من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته مستغلا في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية وذلك بأن أجرى تحويلين ماليين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق يتولى المتهم الخامس إدارة حسابها، والتحويل الثاني إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة يتولى المتهم الثاني إدارة حسابها.