مسؤول: إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول قطري، اليوم السبت، أنه تم إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر، وذلك في خضم سعي الآلاف للخروج من كابول، بعدما أدت سيطرة طالبان على السلطة إلى عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة.

وصرّح المسؤول القطري، الذي طالب عدم كشف هويته، أنه ”منذ بدء العمليات الدولية، تم إجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من أفغانستان إلى قطر“.

وأشار المسؤول إلى أنه ”بناء على طلب منظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية ومؤسسات إعلامية عالمية، أجلينا المئات من الموظفين الأفغان مع عائلاتهم، من مختلف أنحاء البلاد“.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك ”سهّلنا إجلاء رعايا للولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها“، مؤكدًا أن جهود الإجلاء مستمرة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن عمليات الإجلاء علّقت لمدة سبع ساعات، يوم أمس الجمعة؛ بسبب اكتظاظ القاعدة المستخدمة لاستقبال الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم.

وبحسب المسؤول القطري، سيستقر في قطر ما يصل إلى ثمانية آلاف أفغاني، موضحًا أن قسما كبيرا من الأشخاص البالغ عددهم سبعة آلاف المتواجدين في قطر حاليا هم بصدد التوجّه إلى دول أخرى.

وعلى الرغم من مرور ستة أيام على استيلاء طالبان على السلطة، لا يزال المجتمع الدولي يرزح تحت وطأة تدفّق الراغبين بمغادرة أفغانستان.

وتشهد الطرق المؤدية إلى مطار كابول ازدحاما خانقا، وتحتشد عائلات ضمن نطاق حزام من الأسلاك الشائكة يفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان، وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية وحلفائها.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عمليات الإجلاء جوا من مطار كابول بأنها ”الأكبر والأكثر صعوبة في التاريخ“.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في حركة طالبان، السبت، إن الحركة تسعى لتوفير ”خروج سلس“ للراغبين في مغادرة العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر أن حركته تحرز تقدما في تشكيل حكومة أفغانية، وضمان الأمن في أنحاء البلاد منذ سيطرتها على العاصمة.

وأضاف مسؤول طالبان أنه لا يمكن استبعاد وجود مخاطر أمنية في مطار كابول، حيث يحتشد الآلاف يوميا على أمل مغادرة البلاد.

وأوضح أن الحركة ”تهدف لتحسين الموقف وتوفير خروج سلس“ في المطار خلال الساعات المقبلة. ‎