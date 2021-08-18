أردوغان يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة طحنون بن زايد في أنقرة‎

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، في أنقرة، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني في الإمارات، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وبحسب الوكالة، ”بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي، والتجاري، والفرص الاستثمارية في مجالات: النقل، والصحة، والطاقة، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين“.

كما جرى خلال اللقاء ”بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك“.

وقالت الوكالة، إن طحنون بن زايد، ”نقل للرئيس التركي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمّله أردوغان تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية“.